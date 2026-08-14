«Юникредит банк» не получил торговый комплекс Fashion House Outlet

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших «Юникредит банку» в обращении взыскания на торговый комплекс Fashion House Outlet на Ленинградском шоссе в Подмосковье. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся у РИА «Новости», пишет «Прайм».

В 2018 году итальянская группа UniCredit и российский «Юникредит банк» предоставили владельцу комплекса — кипрской FH Holding Moscow Limited — кредиты на €25,9 млн и около 1,3 млрд руб. В обеспечение обязательств заемщик передал банку торговый центр с земельным участком и вспомогательными сооружениями.

Поскольку кредиты не были полностью погашены в установленный срок, банк потребовал обратить взыскание на заложенное имущество и продать его на торгах единым лотом. Начальная цена комплекса была установлена на уровне более 3,6 млрд руб.

Арбитражный суд Московской области в марте отклонил требования банка. Суд указал, что обе стороны спора находятся под контролем лиц из недружественных государств, поэтому для совершения подобных сделок требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Поскольку такого разрешения не было, иск удовлетворен не был.

В начале мая решение оставил без изменений Десятый арбитражный апелляционный суд, а 13 августа законность этих выводов подтвердил Арбитражный суд Московского округа, отклонив кассационную жалобу банка.

Группа UniCredit работает в 18 странах. В России с 1989 года функционирует «Юникредит банк». В 2022 году итальянская банковская группа заявила, что рассматривает возможность ухода из России.