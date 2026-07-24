Wildberries временно приостановил работу двух логистических комплексов в Петербурге

UPD. Глава объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) Татьяна Ким подтвердила атаку беспилотников на логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить.



«На всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты — по предварительным данным, пострадавших нет. Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий», — уточнила Ким.



Глава RWB добавила, что оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца, а все усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам.

Объединенная компания Wildberries & Russ временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о складах, расположенных в Шушарах и Уткиной Заводи. В компании уточнили, что о возобновлении работы объектов будет объявлено дополнительно. Сообщение появилось во время атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Сортировочный центр «Уткина Заводь» специализируется на обработке крупногабаритных товаров и занимает около 18 тыс. кв. м. Комплекс в Шушарах принимает мало- и среднегабаритные товары, его площадь составляет 106 тыс. кв. м.

Как отмечает Telegram-канал «Свободная касса», после приостановки их работы крупнейшим действующим логистическим объектом Wildberries в Ленинградской области остается сортировочный центр «Красный Бор» в Тосненском районе площадью 154 тыс. кв. м., расширенный этой весной за счет ввода второй очереди.

В ночь на 24 июля в Симферополе также была проведена эвакуация сотрудников сортировочного центра Wildberries. В компании отметили, что меры были приняты в соответствии с требованиями безопасности. Ранее аналогичные меры безопасности были введены на логистических объектах Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях. После атак беспилотников на складах произошли пожары.

18 июля беспилотники также атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.

По подсчетам «Коммерсанта» на 23 июля, атаки беспилотников затронули логистические объекты Wildberries общей площадью 552 тыс. кв. м, что составляет примерно 10% всей складской инфраструктуры компании.