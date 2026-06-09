Выжить в эпоху омниканальности: как настраивать мобильную аналитику в ретейле

В новом гайде команда агентства мобильного маркетинга Rocket10 рассказывает, как выстроить систему аналитики, которая учитывает весь путь пользователя и помогает принимать решения на основе полной картины данных.

София Мехраби, Head of Media Strategy Rocket10: Мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда технические нестыковки между MMP, BI и CRM «съедают» корректную атрибуцию, искажая реальную картину эффективности каналов. Наша задача — не просто запустить кампании, а выстроить прозрачную инфраструктуру аналитики, где каждое касание пользователя учитывается правильно.

Гайд написан командой Rocket10 на основе реальных кейсов и закрывает один из ключевых пробелов в знаниях экспертов рынка: как правильно выстроить связку мобильной аналитики с офлайн-продажами, CRM-системами (системами управления взаимоотношениями с клиентами) и BI-системами (системами бизнес-аналитики).

В материале — рабочая структура: от выбора мобильного трекера и базовой настройки SDK (набора инструментов для передачи данных из приложения) до построения сквозной аналитики с учетом ROPO-коэффициента (когда пользователь изучает товар онлайн, а покупает — офлайн) и подхода SSOT (Single Source of Truth — единый источник данных для всей аналитики).

Вы узнаете:

как устроена аналитика в ретейле;

как работают: мобильный трекинг, MMP-платформы (системы мобильной атрибуции), SDK, диплинки и когортные метрики;

какие 10 пунктов нужно обязательно проверить при настройке аналитики;

какие ошибки чаще всего искажают данные;

как выявлять расхождения между трекером, CRM и BI.

Бонус — 8 вопросов, по которым можно быстро проверить, не сломана ли аналитика прямо сейчас.

Узнайте, как выстроить сквозную мобильную аналитику, корректно оценивать эффективность каналов, минимизировать потери данных и принимать решения на основе полной картины.