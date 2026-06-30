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30.06.2026 в 18:40

ВТБ стал залогодержателем крупного пакета акций Ozon

Также банк готовится закрыть сделку с Wildberries

Корпорация «АФК Система» привлекла 320 млрд руб., заложив в ВТБ пакет акций маркетплейса Ozon. Банк также готовится закрыть сделку с маркетплейсом Wildberries. Об этом пишет РБК.

Сегодня стало известно, что АФК «Система» планирует в ближайшее время заключить структурную инвестиционную сделку более чем на 300 млрд руб. с группой инвесторов и при участии ВТБ. Деньги корпорация может направить на расчеты по кредитам.

Что касается Wildberries, то в конце мая стало известно, что ВТБ покупает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы RWB, владеющей Wildberries. Будут приобретены не только 5% в «WB Банке», но и в других цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы RWB. Партнерство направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, а также на повышение доступности финансовых услуг. В июне в ВТБ создали комитет по стратегическому партнерству с RWB.

Присоединение «WB Банка» к ВТБ в ближайшей перспективе не планируется. Это партнерство, рассказал сегодня на годовом собрании акционеров первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Сотрудничество с Wildberries может обеспечить банку дополнительную чистую прибыль.

ВТБ Ozon
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