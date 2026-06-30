АФК «Система» проведет сделку с инвесторами на сумму более 300 млрд рублей

АФК «Система» в ближайшее время заключит структурную инвестиционную сделку более чем на 300 млрд рублей с группой инвесторов при участии ВТБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники и подтверждение компании.

Привлеченные средства планируется направить на расчеты по кредитам. В компании не раскрывают детали сделки до ее завершения, однако подтвердили факт ее подписания.

По словам пресс-секретаря АФК Ивана Макушка, сделка позволит полностью погасить банковский долг, существенно снизить долговую нагрузку и улучшить кредитный профиль группы. При этом механизм финансирования не предполагает продажу активов и сохраняет возможность их дальнейшей монетизации.

В АФК «Система» отметили, что такой подход соответствует стратегии перехода к более устойчивой структуре капитала в текущих рыночных условиях.

АФК «Система» — одна из крупнейших российских публичных инвестиционных компаний, основанная в 1993 году. В ее портфель входят активы в телекоммуникациях, лесопромышленном комплексе, фармацевтике, гостиничном бизнесе, электронной коммерции, медицине и недвижимости, включая МТС, Segezha Group, «Биннофарм Групп», Cosmos Hotel Group и «Эталон». Корпорацию контролируют основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, около 33% акций находится в свободном обращении.