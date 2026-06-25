В ВТБ создали комитет по стратегическому партнерству с RWB

В ВТБ был создан комитет по стратегическому партнерству с RWB. В него вошли первые зампреды ВТБ Ольга Скоробогатова и Дмитрий Пьянов, а также предправления «WB Банка» Георгий Горшков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Скоробогатова возглавила новый комитет, Пьянов стал заместителем главы структуры.

На следующей неделе наблюдательный совет ВТБ рассмотрит вопрос о назначении Горшкова и Дмитрия Брейтенбихера заместителями председателя правления банка. Горшков, в частности, займется развитием розничного блока.

В конце мая стало известно, что ВТБ покупает миноритарный пакет во всех финтех-активах RWB. Будут приобретены не только 5% в «WB Банке», но и в других цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы RWB. Партнерство направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, а также повышение доступности финансовых услуг.