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28.07.2026 в 16:40

ВТБ сократит до 10% сотрудников головного офиса для снижения расходов

Банк рассчитывает завершить оптимизацию персонала до конца года

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ВТБ сократит до 10% сотрудников головного офиса в рамках программы повышения операционной эффективности. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе звонка с аналитиками. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Как отмечает Пьянов, мера направлена на достижение целевого соотношения затрат к доходам (cost-to-income ratio) группы ниже 40%. По итогам первого полугодия 2026 года этот показатель составил 41,5%.

В банке подчеркнули, что речь не идет о массовых увольнениях. «Это не будет массовое сокращение. Это, по сути, будет добровольное расставание с людьми, с которыми мы договоримся о взаимовыгодных условиях», — сказал Дмитрий Пьянов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что процесс планируется завершить к концу года.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие 2026 года сократилась почти на 20% год к году, до 225,2 млрд рублей. Одновременно банк снизил прогноз по чистой прибыли на текущий год до 600 млрд рублей.

ВТБ Сокращения оптимизация
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