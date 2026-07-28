ВТБ сократит до 10% сотрудников головного офиса для снижения расходов

ВТБ сократит до 10% сотрудников головного офиса в рамках программы повышения операционной эффективности. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе звонка с аналитиками. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Как отмечает Пьянов, мера направлена на достижение целевого соотношения затрат к доходам (cost-to-income ratio) группы ниже 40%. По итогам первого полугодия 2026 года этот показатель составил 41,5%.

В банке подчеркнули, что речь не идет о массовых увольнениях. «Это не будет массовое сокращение. Это, по сути, будет добровольное расставание с людьми, с которыми мы договоримся о взаимовыгодных условиях», — сказал Дмитрий Пьянов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что процесс планируется завершить к концу года.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие 2026 года сократилась почти на 20% год к году, до 225,2 млрд рублей. Одновременно банк снизил прогноз по чистой прибыли на текущий год до 600 млрд рублей.