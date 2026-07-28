ВТБ планирует получить лицензии на операции с криптоинструментами

ВТБ намерен одним из первых в России получить лицензии на операции с криптоинструментами после вступления в силу нового закона о регулировании криптовалют. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов, пишет ТАСС.

Как отмечает Пьянов, ВТБ планирует предложить клиентам операции с криптовалютными инструментами в регулируемом российском контуре. Сервис будет развиваться на платформе «ВТБ Мои Инвестиции», а также на базе цифрового депозитария, который в банке называют наиболее ресурсоемким и технологически сложным элементом будущей экосистемы.

Дмитрий Пьянов отметил, что несколько крупнейших российских банков уже начали создавать инфраструктуру для торговли криптовалютой. По его мнению, ключевым фактором конкуренции станет скорость запуска удобного клиентского сервиса: именно те участники, которые первыми предложат качественный клиентский путь, смогут претендовать на значительную долю рынка.

В ВТБ оценивают объем нового рынка в несколько десятков миллиардов рублей. При этом, как ожидают в банке, полноценно он начнет функционировать в 2027 году.

Закон, комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России, Госдума приняла 21 июля. Документ впервые устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка, определяет условия покупки криптовалют для инвесторов, а также регулирует деятельность операторов информационных систем, брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.

По итогам полугодия квартальная чистая прибыль ВТБ сократилась на 20% год к году, до 225,2 млрд рублей. Также банк обновил прогноз по годовой прибыли. Ранее кредитная организация ожидала, что в 2026 году показатель составит 600−650 млрд рублей, однако теперь речь о нижней границе этого диапазона.