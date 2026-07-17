Власти усилят контроль за ценами на продукты

Правительство намерено расширить систему контроля за ценами на продовольственные товары. Согласно законопроекту, который уже прошел первое чтение в Госдуме, данные Федеральной налоговой службы о ценах, объемах продаж и финансовых показателях компаний смогут использовать для анализа причин роста стоимости продукции, сообщают «Известия».

Как сообщили в профильном комитете Госдумы, доступ к этой информации получат еще четыре ведомства — Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и ФАС. При этом перечень пользователей данных будет ограничен, а сама информация останется под режимом налоговой тайны. За ее незаконное разглашение предусмотрена ответственность.

Новый механизм позволит отслеживать движение товаров по всей цепочке — от производителя до магазина. Власти рассчитывают выявлять этапы, на которых возникают необоснованные наценки, а также анализировать влияние логистики, стоимости сырья, сезонности и других факторов на конечную цену продукции. Кроме того, правительство планирует утвердить перечень социально значимых товаров, которые будут находиться под особым контролем.

Эксперты отмечают, что сквозной мониторинг сделает процесс формирования цен более прозрачным и поможет выявлять необоснованные надбавки, однако сам по себе не сможет остановить инфляцию. Рост цен по-прежнему во многом определяется фундаментальными факторами, включая увеличение издержек бизнеса, дефицит кадров, подорожание топлива и логистики.

Вместе с тем бизнес призывает доработать законопроект. В Торгово-промышленной палате считают необходимым ограничить действие механизма социально значимыми товарами и исключить риски раскрытия коммерческой информации компаний.

Ранее сообщалось, что темпы роста потребительских цен в России вновь ускорились на фоне заметного подорожания топлива.