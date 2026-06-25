Рост цен в России ускорился

Темпы роста потребительских цен в России вновь ускорились на фоне заметного подорожания топлива. По данным Росстата, с 16 по 22 июня инфляция составила 0,25% против 0,15% неделей ранее. Одним из ключевых факторов стало повышение цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%, сообщает Forbes.

Дополнительное давление на инфляцию оказывает рост стоимости продовольствия. За отчетную неделю плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,5%. Особенно заметно выросли цены на картофель, лук и белокочанную капусту. Вместе с тем отдельные категории товаров продолжили дешеветь: снизились цены на яйца, сливочное масло, некоторые виды молочной продукции и сыры.

Несмотря на статистику, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что говорить о скачке цен на топливо преждевременно. По его словам, существенное подорожание наблюдается лишь на отдельных независимых автозаправочных станциях, тогда как крупнейшие нефтяные компании удерживают цены на относительно стабильном уровне.

На фоне роста цен Федеральная антимонопольная служба направила предупреждения участникам топливного рынка о недопустимости необоснованного повышения стоимости бензина и дизельного топлива.

Проблемы с обеспечением топливом ряда субъектов России сохраняются с конца мая. Ограничения на продажу бензина уже вводились в Крыму, Севастополе и ряде других регионов. По данным СМИ, к концу июня полные или частичные ограничения действовали уже в 16 регионах страны. На этом фоне дальнейшая динамика цен на топливо остается одним из ключевых факторов для инфляции в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы удерживают стоимость товаров ниже инфляции.