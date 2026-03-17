Новый канал в сегменте HoReCa

Реклама в сегменте HoReCa становится все более актуальной на фоне растущего информационного шума. В чем преимущество рекламы в HoReCa для формирования доверия к бренду? Об этом редактор Sostav поговорил с Игорем Сабо, основателем twintour.media — рекламной платформы, специализирующейся на сегменте HoReCa.

В последнее время все сложнее пробиться к аудитории из-за перенасыщения рекламой. Считаете ли вы, что в сегменте HoReCa эта проблема выражена в меньшей степени?

Да, чрезмерная концентрация рекламных сообщений — так называемый рекламный клаттер — серьезно затрудняет проведение эффективных рекламных кампаний и негативно влияет на лояльность к брендам. Информационное воздействие везде: в диджитал, на улицах, в транспорте, в общественных местах. Но есть исключения. Я бы выделил сегмент HoReCa — общественное питание и объекты размещения. Здесь возникает ситуация, когда человек, будучи «гостем», получает возможность отвлечься от постоянного информационного потока.

То есть, эффективность рекламы в ресторане или отеле выше?

Безусловно. В этих местах люди, как правило, расслаблены, находятся в позитивном настроении, общаются или наслаждаются едой, не отвлекаясь на гаджеты. В этот момент они более восприимчивы к информации. В эпоху быстрого контента, завладеть вниманием позитивно настроенного зрителя — большая ценность. И доверие к бренду, которому это удалось, значительно возрастает. Именно поэтому мы решили создать рекламную платформу в сегменте HoReCa, позиционируя ее как отдельный медиа-канал.

У вас получилось реализовать эту идею?

Правильнее сказать, мы нашли способ и сейчас активно развиваем этот медиа-канал. Мы устанавливаем цифровые тейбл-тенты для трансляции информационного контента в заведениях HoReCa.

Ваша медиа-платформа — это те же устройства с номерами столов, которые уже не первый год помогают гостям ориентироваться на церемонии вручения премии «Большая рыба»?

Да, но это скорее приятное дополнение к основному функционалу. Наши цифровые тейбл-тенты устанавливаются на столах в ресторанах, отелях и других объектах обслуживания. Гости могут заряжать свои гаджеты от наших устройств, что создает для них комфортные условия и способствует более благоприятному восприятию информационного контента, транслируемого на двух экранах тейбл-тентов.

Вы позиционируете вашу идею как отдельный медиа-канал, но по сути, это скорее новый инвентарь в индоре?

Я понимаю, почему может возникнуть такое впечатление. Однако мы видим в этом принципиально новый подход. В традиционном индоре, наружной рекламе и большинстве других медиаканалов время контакта аудитории с рекламным сообщением крайне ограничено — секунды, пока человек проходит мимо, едет в транспорте или смотрит ТВ. В нашем случае статистика показывает, что гость в ресторане проводит в среднем около часа. Наша эфирная сетка специально разработана таким образом, чтобы каждый креатив транслировался не менее 10 раз за это время. Это обеспечивает значительно более высокий показатель OTS (Opportunities To See) — вероятность просмотра рекламы — по сравнению с большинством других каналов. Дополнительным преимуществом является «близкий контакт» с тейбл-тентом, находящимся на расстоянии вытянутой руки. И, что особенно важно, наша аудитория верифицирована и не перегружена рекламой. Именно эти факторы, в совокупности, позволяют нам говорить о создании нового, самостоятельного медиаканала.

Вы затронули вопрос о верификации аудитории, расскажите, пожалуйста, о возможности таргетинга рекламы в сегменте HoReCa.

Это ключевое преимущество нашей платформы. Аудитория в сегменте HoReCa уже обладает определенной структурой, что позволяет нам предлагать широкий спектр таргетинговых опций: геотаргетинг — показ рекламы в конкретных локациях; демографический таргетинг — охват аудитории, соответствующей определенному портрету гостей; таргетинг по характеристикам заведения — выбор заведений по среднему чеку, графику работы, статусу и классификации; таргетинг по рейтингам — показ рекламы в заведениях с определенным рейтингом. Более того, наш медиаканал — это отличный инструмент для прогрева «холодной» аудитории в наиболее подходящий момент времени, когда люди открыты к новым предложениям и впечатлениям. Мы позволяем донести сообщение до целевой аудитории в комфортной и ненавязчивой обстановке.

Хорошо, а как Вы оцениваете эффективность медиа-канала для заказчиков?

Оценка эффективности — ключевой вопрос. Реальная эффективность рекламной кампании напрямую зависит от релевантности рекламного сообщения целевой аудитории, точности таргетинга и, конечно, качества креатива. Мы стремимся предоставлять заказчикам не просто площадку для размещения рекламы, а комплексный инструмент, позволяющий достигать измеримых результатов.

В наше время популярно мнение, что у любого бизнеса есть миссия, какова ваша?

Наша миссия — создание сбалансированной экосистемы, которая приносит пользу всем участникам. Мы стремимся соединить потребности посетителей, предоставить заведениям HoReCa эффективный инструмент для повышения лояльности гостей, а рекламодателям — высокоэффективный и уникальный инвентарь в этом сегменте.

Мы верим, что такое сочетание позволит нам вырастить новый, востребованный медиа-канал, который станет значимым игроком, как минимум, в масштабах нашей страны.