Visa сократит 7% сотрудников

Американская компания Visa намерена сократить 7% сотрудников, или около 2,6 тыс. человек. Увольнения в основном коснутся работников подразделений, отвечающих за технологии и разработку продуктов. Об этом сообщает CNBC.

Гендиректор Visa Райан Макинерни планирует оптимизировать деятельность компании и увеличить инвестиции в перспективные направления, включая работу с состоятельными клиентами, трансграничные операции, корпоративные платежи, стейблкоины и географическое расширение бизнеса.

С сегодняшнего дня с сотрудниками, которых затронут сокращения, начнут связываться для обсуждения дальнейших действий и предоставления помощи в переходный период.

«Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и обеспечить Visa лидирующие позиции в процессе трансформации, мы должны продолжать совершенствовать методы нашей работы, — заявил Макинерни. — Искусственный интеллект также способствует ускорению изменений и формирует новые подходы к организации труда в Visa».

Сокращения штата происходят на фоне того, как компании финансового и технологического секторов все чаще используют ИИ для автоматизации технических задач — например, разработки программного обеспечения, — и оптимизируют расходы после периода активного найма персонала. На конец прошлого финансового года штат Visa насчитывал около 34,1 тыс. сотрудников.

«Благодаря решениям, принятым нами за последние несколько лет, мы вступаем в новую эру коммерции, обладая бизнесом, который демонстрирует уверенную динамику развития», — сообщил Макинерни, отметив высокие финансовые показатели Visa и удовлетворенность клиентов.