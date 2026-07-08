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08.07.2026 в 05:50

Винодельням разрешили наружную рекламу

Госдума одобрила соответствующий законопроект спустя почти три года

Госдума приняла поправки к закону «О рекламе», которые разрешают винодельческим хозяйствам размещать наружную рекламу в регионах, где они работают. Документ позволяет рассказывать о самих винодельнях, виноградо-винодельческих зонах и выпускаемой продукции, однако использовать названия брендов, изображения бутылок и торговые марки вина по-прежнему будет запрещено, сообщают «Ведомости».

Рекламу можно будет размещать на билбордах вдоль дорог, а также на крышах, фасадах зданий и других конструкциях.

В отрасли считают, что новые правила помогут развитию российского виноделия и энотуризма. По словам главы Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, многие винодельни являются туристическими объектами с ресторанами и дегустационными площадками, а наружная реклама позволит привлечь больше посетителей и повысить узнаваемость отечественных производителей.

В Роскачестве также полагают, что повышение осведомленности потребителей через наружную рекламу способно напрямую конвертироваться в рост продаж продукции на винодельнях и в локальной сфере гостеприимства.

Напомним, группа депутатов и сенаторов внесла законопроект в нижнюю палату парламента еще в ноябре 2023 года. Для вступления закона в силу его должны одобрить Совет Федерации и подписать президент.

винодельня
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