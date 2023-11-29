В Госдуме предложили разрешить наружную рекламу российских вин в регионах их производства

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается разрешить наружную рекламу российского вина в регионах его производства. При этом реклама не должна содержать конкретные бренды напитков и изображения бутылок. Документ опубликован в думской электронной базе 29 ноября.

Авторами инициативы выступили депутаты из разных фракций и сенатор от «Единой России» Сергей Рябухин. Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях создания «благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия» в стране, а также повышения информированности потребителей об отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина.

Законопроектом предполагается, что наружная реклама может содержать информацию о винодельческих хозяйствах, виноградовинодельческих зонах, районах и терруарах. В ней также может упоминаться вид продукции (вино, игристое вино или креплёное вино), сведения о винограде, который использовался при производстве.

Законопроект также предлагает Минздраву и Роспотребнадзору разработать рекомендации по сохранению здоровья при потреблении винодельческой продукции.

«Эта инициатива давно обсуждалась с профессиональным сообществом на различных площадках. Виноградари настаивают, что это поможет рассказать об особенностях территорий и терруаров, привлечь туристов, показать, что отечественные вина — это высококачественный продукт», — сказал «Известиям» один из соавторов законопроекта, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Он подчеркнул, что мера позволит установить указатели винных маршрутов, увеличить узнаваемость региональных вин российского производства, будет способствовать развитию гастрономической культуры и аграрного туризма.

В настоящее время реклама вина, произведённого в России, разрешена в печатных изданиях, за исключением первой и последней полос, а также в теле- и радиопрограммах, которые идут в эфире с 23:00 до 7:00 часов по местному времени. Исключения составляют прямые трансляции или записи детско-юношеских спортивных мероприятий.

В середине ноября депутаты отозвали из Госдумы аналогичный законопроект, который разрешал размещать рекламу отечественного вина на билбордах вдоль дорог в южных регионах России.

В октябре правительство в целом одобрило данный законопроект, но «с учётом его доработки» в соответствии с замечаниями. Так, кабмин предложил размещать рекламу российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино, а не отдельных брендов, как это изначально предусматривал документ.

При этом в правительстве отметили, что «необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции».