Kарьера
Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
22.08.2025

PR-менеджер VK, digital group head в АДВ, менеджер по развитию meti agency и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на vacancy@sostav.ru

VK Открыты вакансии Senior Business Development Manager, Senior Strategy Manager и Account manager в агентство мобильного маркетинга «Мобио». VK в поисках ведущего менеджера по коммуникациям в продуктовому PR, а также PR-менеджера на продвижение HR-бренда. «МТС Лайв» ждет в свою команду директора по маркетингу.

Менеджер по развитию digital-агентства

от 130 000
meti agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Анализировать рынок, находить интересные компании и выходить на контакт;
  • Посещать отраслевые мероприятия;
  • Составлять списки приоритетных клиентов и вести тендерный календарь;
  • Проводить встречи, презентовать агентство и разрабатывать предложения;
  • Брифовать команду, контролировать реализацию задач и держать руку на пульсе проекта;
  • Вести клиента от первого касания до стабильной работы.

Требования:

  • Опыт работы на схожей позиции не менее года;
  • Опыт работы в креативных или SMM-агентствах, либо в отделе маркетинга на стороне клиента;
  • Наличие успешных кейсов по расширению клиентского портфеля (важны цифры и результаты);
  • Наличие собственной клиентской базы или готовность ее быстро собрать;
  • Навыки работы в Google Документах, Bitrix24 или AmoCRM;
  • Организованность и внимание к деталям.

Условия:

  • Удаленка с гибким графиком — с 10:00 до 19:00 (возможны вечерние мероприятия);
  • Понятная и прозрачная система мотивации;
  • Возможность брать day-off без оформления отпуска;
  • Командировки и интересные мероприятия;
  • Вовлеченная команда, с которой хочется работать;
  • Программа поощрения (бонусы от партнеров, программа лояльности).

Ссылка на вакансию. 

Social media аналитик

от 90 000
BAR creative agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Готовить ежемесячную отчетности по проектам, собирать данные из рекламных кабинетов и составлять презентации с выводами и рекомендациями;
  • Анализировать целевую аудиторию брендов, исследовать пользовательский опыт и взаимодействие с контентом;
  • Отслеживать тренды и изменения в социальных сетях, исследовать новые возможности для продвижения;
  • Проводить конкурентный анализа, включая digital- и офлайн-активации, выявлять сильные и слабые стороны конкурентов;
  • Мониторить инфополе и готовить аналитические отчеты по его итогам;
  • Коммуницировать с подрядчиками в рамках блока аналитики, контролировать качество их работы;
  • Участвовать в защите отчетов и презентовать результатов перед клиентами.

Требования:

  • Опыт работы в аналитике от года, желательно в digital-агентстве/креативном агентстве;
  • Знание Excel на уровне уверенного пользователя, владение базовыми формулами и сводными таблицами;
  • Опыт работы с системами мониторинга, такими как «Медиалогия», Brand Analytics, TG Stat, LiveDune и другими инструментами для анализа данных;
  • Опыт работы с рекламными кабинетами;
  • Умение выявлять закономерности в больших объемах данных и на основе этого выдвигать предложения для улучшения показателей;
  • Способность аргументированно защищать свои выводы и рекомендации;
  • Внимательность к деталям и многозадачность.

Ссылка на вакансию. 

Junior/Middle PR-manager

по договоренности
Adsup.me

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Придумывать, планировать, готовить и запускать контент;
  • Запрашивать фактуру текстовых материалов у коллег, ставить ТЗ графическому дизайнеру;
  • Помогать во взаимодействии с интернет-площадками и СМИ;
  • Готовить статьи и др. текстовые материалы, вычитывать комментарии коллег, делать публикации в медиа каналы агентства;  
  • Мониторить инфополе (тг‑каналы, подкасты, СМИ и др.) по теме мобильного маркетинга, готовить короткие дайджесты раз в месяц;
  • Вести отчетность в Google-таблицах и «Битрикс24». 

Требования:

  • Опыт работы  в digital от года;
  • Безусловная грамотность в устной и письменной речи;
  • Ответственный подход к дедлайнам и автономность;
  • Наличие собственного Ton of Voice в написании статей, а также умение быстро генерить идеи и находить неожиданные инсайты;
  • Опыт работы с нейросетями и их применения будет плюсом;
  • Открытость к обратной связи и готовность расти вместе с командой;
  • Готовность предоставить портфолио;
  • Высшее образование в одной из сфер: «реклама и связи с общественностью»/«филология»/»журналистика» — будет плюсом.

Условия:

  • ДМС после испытательного срока;
  • Система day-off, оплачиваемые конференции и обучения по направлению деятельности; 
  • Гибридный формат работы.

Резюме и порфтолио направляйте на почту: welcome@adsup.me 

Account group head

по договоренности
Blacklight

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Строить эффективные партнерские отношения с существующими и новыми клиентами;
  • Развивать клиентский портфель;
  • Управлять работой команды на всех этапах реализации проектов;
  • Контролировать внешние ресурсы, работу с бэк-офисом и командой проектов;
  • Проверять сметы и контролировать проектные KPI, следить за маржинальностью;
  • Участвовать в разработке крупных кампаний клиентов;
  • Контролировать документооборот и финальные презентации.

Требования:

  • Более 2-х лет подтвержденного опыта на стороне рекламного агентства;
  • Опыт управления проектной командой, построения внутренних процессов;
  • Навыки работы с интегрированными рекламными кампаниями для брендов (съемки, наружка, event);
  • Знание digital, опыт управления дизайн-процессом и супервиз креатива;
  • Успешный опыт лидирования тендеров;
  • Увереные навыки ведния переговоров, решения конфликтов;
  • Навыки взаимодействия с большим количеством заказчиков и исполнителей;
  • Надежность, проактивность и самостоятельность.

Условия:

  • Команда ярких лидеров, здесь важно мнение и идеи друг друга;
  • Гибридный график 5/2 в офисе и удаленно в Москве;
  • Льготная программа ДМС, корпоративные скидки на множество услуг и развлечений;
  • Внутренние программы и скидки на внешние курсы;
  • Яркие корпоративы и праздники, чтобы весело проводить время с командой.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте в TG: @LenSyomina

Ведущий менеджер по коммуникациям в продуктовый PR

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать коммуникационную стратегию и позиционирование продуктов для широкой аудитории: создателей контента, администраторов сообществ, блогеров, медиа и экспертов;
  • Планировать запуски, участвовать в обсуждении продуктовых решений, формулировать задачи и брифы для креативов;
  • Искать и придумывать инфоповоды: от пресс-релизов до специальных проектов, коллабораций с блогерами, исследований и имиджевых кампаний;
  • Готовить и вычитывать тексты: от анонсов и тезисов до постов в соцсетях и экспертных колонок;
  • Помогать командам спикеров: продумывать, где и как говорить о продукте, готовить к интервью и выступлениям;
  • Анализировать медиаполе и активности конкурентов, предлагать сценарии антикризисных коммуникаций и оценивать эффективность.

Требования:

  • Опыт работы от 4-х до 6-ти лет в PR — желательно и со стороны бренда, и со стороны агентств;
  • Портфолио с примерами своих инфоповодов и кампаний: имиджевых, продуктовых, коллабораций;
  • Глубокое ориентирование в медиарынке, блогерах, новых форматах, трендах и хайпах;
  • Навык ведения коммуникации с продуктом, креативом, юристами, закупками;
  • Граммотность и умение ясно формулиривоть;
  • Умение находить баланс между стилями и аудиториями;
  • Не бояться технологичных тем и уметь объяснить сложное понятным языком.

Условия:

  • Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
  • Совместные интересы и увлечения;
  • Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
  • Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;
  • Компенсация спортивных активностей — 30 000 руб. в год в регионах и 35 000 руб. в год в Москве и в Санкт-Петербурге;
  • 17 корпоративных команд по 12 видам спорта.

Ссылка на вакансию. 

PR-менеджер на продвижение HR-бренда

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Принимать участие в формировании стратегии продвижения HR-бренда компании, в частности в формировании стратегии и тактического плана продвижения продуктовой команды «ВКонтакте»;
  • Инициировать исследования, организовывать участие спикеров в интервью, подкастах, экспертных материалах, придумывать и готовить специальные проекты в медиа;
  • Организовывать выступления ключевых спикеров из продуктовой команды во внешних отраслевых мероприятиях и помогать с подготовкой;
  • Совместно с внутренними коммуникациями готовить выступления спикеров на внутренних мероприятиях;
  • Создавать брифы для имиджевых видеороликов и изображений, а также контролировать проведение фото- и видеосъемок;
  • Управлять репутацией бренда, контролировать эффективность инфоповодов и коммуникации по направлению, анализировать тренды и проводить анализ конкурентов по направлению.

Требования: 

  • Опыт работы в PR от 3-х лет в IT-компаниях;
  • Будет плюсом опыт работы в продуктовом пиаре или опыт продвижения HR-бренда больших технологических компаний;
  • Хорошее понимание того, как устроен рынок российских СМИ, в частности IT-СМИ и новых медиа;
  • Ориентироваться в лидерах мнений и следиь за инфополем;
  • Навык адаптации коммуникации к разным аудиториям и площадкам, находить инфоповоды там, где кажется, что их нет;
  • Умение быстро погружаться в новые темы, гибко переключаться между ними, расставлять приоритеты, брать на себя ответственность и принимать решения;
  • Проактивность, грамотность, умение договариваться, находить язык с разными людьми;
  • Навыки ведения переговоров и составления презентаций;
  • Готовность работать в команде, но при этом способность самостоятельно вести сложные проекты.

Условия:

  • Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
  • Совместные интересы и увлечения;
  • Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
  • Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;
  • Компенсация спортивных активностей — 30 000 руб. в год в регионах и 35 000 руб. в год в Москве и в Санкт-Петербурге;
  • 17 корпоративных команд по 12 видам спорта.

Ссылка на вакансию. 

Digital Group Head

по договоренности
АДВ

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка и презентация комплексных digital-стратегий для клиентов (включая стратегические рекомендации, медиапланирование и анализ данных);
  • Формирование комплексных отчетов о ходе и результатах рекламных кампаний;
  • Участие в создании годовой маркетинговой стратегии клиента с акцентом на digital-составляющую;
  • Подготовка и проведение регулярных встреч с клиентом;
  • Контроль выполнения договоренностей после встреч (пост-митов);
  • Решение нестандартных задач и проблемных вопросов совместно с подрядчиками;
  • Тактическое медиапланирование в рамках утвержденного digital-бюджета;
  • Организация сбора данных и подготовка аналитических комментариев для эконометрических исследований;
  • Глубокий анализ статистики и формирование базы знаний для стратегического планирования;
  • Контроль расходования рекламного бюджета и выполнения обязательств;
  • Внедрение новых digital-инструментов и оптимизация рабочих процессов;
  • Полное управление командой: постановка задач, контроль исполнения, развитие сотрудников;
  • Межфункциональное взаимодействие с другими отделами агентства;
  • Консультирование клиентов по digital-трендам и инновационным решениям.

Требования:

  • Подтвержденный опыт управления digital-командой в рекламном агентстве (от 3-х лет);
  • Экспертиза во всех digital-каналах: классическая медийная реклама (display, видео, аудио), performance-маркетинг (контекст, таргетированная реклама), социальные сети (SMM, influencer-маркетинг), программатик-закупки, креативные digital-решения;
  • Практический опыт разработки и защиты digital-стратегий;
  • Опыт участия в тендерах;
  • Продвинутое владение Excel (сводные таблицы, сложные формулы);
  • Опыт обработки и анализа больших массивов данных;
  • Развитые аналитические способности и системное мышление;
  • Навыки подготовки и проведения эффективных презентаций;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Способность предвосхищать потребности клиентов;
  • Умение работать в условиях многозадачности.

Условия:

  • Обучение за счет компании – тренинги, семинары, вебинары;
  • Персональный наставник – помощь в адаптации и развитии;
  • Карьерное планирование – регулярные встречи с руководством;
  • Межфункциональные задачи – работа с разными отделами;
  • Реализация ваших идей – предложения приветствуются;
  • Гибридный график – 3/2 (офис/удаленка 10:00–19:00)
  • Полный соцпакет – ДМС, корпоративы.

Ссылка на вакансию. 

Senior Business Development Manager (Mobile/Digital)

по договоренности
Мобио

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск клиентов, которым будут полезны наши услуги мобильного маркетинга для решения их задач и достижения бизнес-целей;
  • Обрабатывать входящие обращения потенциальных клиентов;
  • Заниматься сбором, изучением информации о рынке/бизнесе, компании, контакте, выявлять потребности и ожидания;
  • Курировать создание коммерческих предложений под конечные
  • потребности клиента (KPI, источники трафика, креативные решения и т.д.);
  • Выстраивать отношения с прямыми клиентами или представляющими их агентствами;
  • Проводить защиты коммерческих предложений первым лицам компаний, заключать договоры;
  • Участвовать в проведении маркетинговых исследований и медиапланировании;
  • Контролировать работу проектных команд во время работы с клиентом.

Требования:

  • Умение расставлять приоритеты, принимать решения, планировать и достигать результаты;
  • Знание, как решить задачу клиента с помощью маркетинговых инструментов;
  • Знания в одной из сфер: продвижение приложений, перфоманс реклама, digital-маркетинг;
  • Умение работать с таблицами, презентациями, CRM-платформами и таск-менеджерами.

Условия:

  • Data driven подход, продвинутые сервисы для работы: Asana, Slack, G-Suite, HubSpot (CRM);
  • По согласованию с руководителем можно работать из дома и в офисе;
  • Возможность вырасти как специалист, повысить свою экспертизу, карьерный рост;
  • Мастер-классы от приглашенных лекторов, участие в конференциях, библиотека компании и профильные материалы в базе знаний;
  • Прозрачность всех управленческих процессов;
  • Дружный коллектив и атмосфера.

Ссылка на вакансию. 
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Марии в TG: @mmokeeva_mobio

Senior Strategy Manager (Mobile)

по договоренности
Мобио

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка комплексной performance/digital-стратегии c фокусом на mobile app;
  • Курирование формирования стратегии: формирование ТЗ для других отделов и контроль воплощения задач на всех этапах, постановка задач и взаимодействие с командой performance/affiliate/creative/aso;
  • Поиск и тестирование новых стратегических подходов, методологий, гипотез, каналов и инструментов;
  • Проведение UX-анализа приложений, разработка рекомендаций по улучшению;
  • Анализ рынка, конкурентов, поиск точек роста, формирование сценариев развития брендов;
  • Анализ целевой аудитории, социально-демографических характеристик и интересов, барьеров и драйверов, формулирование инсайтов потребителей;
  • Работа с индустриальными и разнообразными открытыми источниками данных, подготовка рекомендаций на основе аналитики;
  • Определение оптимальных инструментов и подходов для решения задач продвижения (совместно с командой);
  • Создание и защита презентаций для клиентов и стейкхолдеров агентства;
  • Участие во встречах и переговорах, защита стратегий (совместно с командой);
  • Руководство младшими коллегами, членами команды (стратегами уровня junior).

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве (performance/mobile) от 2-х лет;
  • Опыт разработки стратегии под ключ;
  • Реализованные кейсы и/или разработанные digital/performance стратегии c фокусом на mobile app;
  • Понимание рынка mobile и performance-маркетинга, его каналов, механик и инструментов;
  • Навыки работы в сервисах маркетинговых исследований (MediaScope, Statista и др.;)
  • Навыки работы в специфических сервисах анализа интернет-ресурсов/продуктов: SimilarWeb, Sensor Tower и др.;
  • Знание метрик (LTV, CAC, ROI, UA, Ret) и подходов к их улучшению;
  • Навыки работы с AI-инструментами;
  • Продвинутые навыки работы с MS Office (Excel, Words, Power Point) или аналогичным софтом от Google (sheets, docs, presentations);
  • Отличное знание русского языка, стилистических норм (грамотные письменная и устная речь).

Условия:

  • Data driven подход, продвинутые сервисы для работы: Asana, Slack, G-Suite, HubSpot (CRM);
  • По согласованию с руководителем можно работать из дома и в офисе;
  • Возможность вырасти как специалист, повысить свою экспертизу, карьерный рост;
  • Мастер-классы от приглашенных лекторов, участие в конференциях, библиотека компании и профильные материалы в базе знаний;
  • Прозрачность всех управленческих процессов;
  • Дружный коллектив и атмосфера.

Ссылка на вакансию. 
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Марии в TG: @mmokeeva_mobio

Account manager (mobile)

по договоренности
Мобио

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Сопровождение клиентов на всех стадиях РК и развитие долгосрочных отношений с ними;
  • Ведение клиента: ежедневная коммуникация, личные online-/offline- встречи;
  • Работа с возражениями и решение сложных вопросов, возникающих при работе с клиентами;
  • Расширение области сотрудничества с клиентами, продвижение продуктов и услуг агентства с учетом выявленных потребностей клиентов;
  • Отработка брифов от партнерских агентств и выстраивание отношений с ними;
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями компании в ходе РК: контроль запуска и хода рекламной кампании, поиск решений для улучшения показателей;
  • Участие в подготовке медиаплана для клиента;
  • Составление презентаций для клиентов;
  • Анализ результатов продвижения, подготовка и предоставление отчетов и возможных рекомендаций клиентам;
  • Контроль и управление маржинальностью вверенных проектов;
  • Расчет юнит-экономики клиента;
  • Сопровождение документооборота по клиентам, закрывающих документов;
  • Контроль дебиторской задолженности;
  • Ведение отчетной и финансовой информации в необходимых сервисах компании;
  • Обучение младших специалистов.

Требования:

  • Релевантный опыт работы на позиции аккаунт менеджера в digital или mobile рекламном агентстве;
  • Опыт работы с рынком мобильной рекламы обязателен;
  • Опыт работы с крупными тендерными клиентами;
  • Знание метрик (CPA/CPC), трекеров (Appsflyer, Mytracker), источников трафика, игроков рынка, особенностей различных категорий приложений;
  • Знание inapp, buying channels.

Условия:

  • Data driven подход, продвинутые сервисы для работы: Asana, Slack, G-Suite, HubSpot (CRM);
  • По согласованию с руководителем можно работать из дома и в офисе;
  • Возможность вырасти как специалист, повысить свою экспертизу, карьерный рост;
  • Мастер-классы от приглашенных лекторов, участие в конференциях, библиотека компании и профильные материалы в базе знаний;
  • Прозрачность всех управленческих процессов;
  • Дружный коллектив и атмосфера.

Ссылка на вакансию. 
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Марии в TG: @mmokeeva_mobio

Директор по маркетингу («МТС Лайв»)

по договоренности
МТС

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Актуализация и контроль реализации маркетинговой стратегии всех бизнес-вертикалей;
  • Развитие и управление брендом, управление медиа миксом;
  • Поиск и имплементация драйверов роста бизнеса в маркетинге и продукте;
  • Составление, согласование, контроль исполнения маркетингового бюджета;
  • Конкурентный анализ рынка;
  • Организация, контроль и анализ эффективности маркетинговых и рекламных кампании‌;
  • Построение, развитие маркетинговой аналитики
  • Управление командой департамента маркетинга, повышение эффективности работы команды;
  • Взаимодействие со смежными департаментами в части реализации стратегии компании;
  • Взаимодействие с рекламными агентствами, блогерами, партнерами.

Требования:

  • Опыт работы в качестве директора по маркетингу не менее 5-ти лет, предпочтительно, маркетинг FMCG;
  • Опыт работы в маркетплейсах и/или сферах, близким к развлечениям и гостеприимству, будет преимуществом;
  • Глубокое знание маркетинга 360, включая навыки оценки эффективности всех каналов медиамикса вплоть до EBITDA;
  • Управление бюджетом и умение лоцировать его с максимально высоким ROMI;
  • Успешный опыт разработки и реализации маркетинговой и рекламной стратегии, подтвержденный коммерческими показателями бизнеса;
  • Навыки эффективного управления и построения бизнес-процессов;
  • Развитые управленческие компетенции, сильные лидерские качества, отличные коммуникационные навыки;
  • Креативность, широкий кругозор, умение работать с цифрами;
  • Гибкость, системность и стратегическое мышление.

Условия:

  • Программа ДМС с первого месяца работы;
  • Очное и онлайн-обучение, доступ к онлайн-библиотеке в полезными книгами и периодикой;
  • Оплачиваемые выходные на значимые события в жизни сотрудника;
  • Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
  • Корпоративная мобильная связь + интернет;
  • Предложения от партнёров для путешествий, развлечений и занятий спортом;
  • Возможность участия в волонтерских программах: благотворительные ярмарки, образовательные проекты для детей, конкурсы социальных проектов и экологические проекты;
  • Внутренняя спортивная программа : забеги, марафоны, турниры по разным видам спорта, медитации и занятия на баланс.

Ссылка на вакансию.

CEO в digital-агентство

по договоренности
D Innovate Group

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
г. Екатеринбург.

Задачи:

  • Стратегическое управление агентством: продукты, команда, эффективность, отношения с клиентами;
  • Управление P&L и ростом финансовых показателей;
  • Развивать портфель клиентов, укреплять отношения с ключевыми партнёрами и привлекать новые бизнес-возможности;
  • Формировать и реализовывать стратегию развития агентства;
  • Лидировать развитие новых продуктов и услуг;
  • Обеспечивать синергию между клиентским командами и производством.

Требования:

  • Опыт в коммуникационном/маркетинговом/рекламном агентстве и опыт работы с digital-инструментами на позициях: СЕО, CEO-1;
  • Опыт управления бизнес-подразделением или компанией с командой от 60 человек и P&L-ответственностью;
  • Харды в маркетинге и digital;
  • Опыт UpSale и стратегического аккаутинга.

Условия:

  • Автономность и высокий уровень ответственности;
  • Команда экспертов;
  • Свобода и отсутствие условностей. 

Ссылка на вакансию. 
Резюме и сопроводительное письмо направляйте в TG: @marika_o

Обсудить с другими читателями:

