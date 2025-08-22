PR-менеджер VK, digital group head в АДВ, менеджер по развитию meti agency и другие

VK Открыты вакансии Senior Business Development Manager, Senior Strategy Manager и Account manager в агентство мобильного маркетинга «Мобио». VK в поисках ведущего менеджера по коммуникациям в продуктовому PR, а также PR-менеджера на продвижение HR-бренда. «МТС Лайв» ждет в свою команду директора по маркетингу.
Менеджер по развитию digital-агентства
meti agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Анализировать рынок, находить интересные компании и выходить на контакт;
- Посещать отраслевые мероприятия;
- Составлять списки приоритетных клиентов и вести тендерный календарь;
- Проводить встречи, презентовать агентство и разрабатывать предложения;
- Брифовать команду, контролировать реализацию задач и держать руку на пульсе проекта;
- Вести клиента от первого касания до стабильной работы.
Требования:
- Опыт работы на схожей позиции не менее года;
- Опыт работы в креативных или SMM-агентствах, либо в отделе маркетинга на стороне клиента;
- Наличие успешных кейсов по расширению клиентского портфеля (важны цифры и результаты);
- Наличие собственной клиентской базы или готовность ее быстро собрать;
- Навыки работы в Google Документах, Bitrix24 или AmoCRM;
- Организованность и внимание к деталям.
Условия:
- Удаленка с гибким графиком — с 10:00 до 19:00 (возможны вечерние мероприятия);
- Понятная и прозрачная система мотивации;
- Возможность брать day-off без оформления отпуска;
- Командировки и интересные мероприятия;
- Вовлеченная команда, с которой хочется работать;
- Программа поощрения (бонусы от партнеров, программа лояльности).
Social media аналитик
BAR creative agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Готовить ежемесячную отчетности по проектам, собирать данные из рекламных кабинетов и составлять презентации с выводами и рекомендациями;
- Анализировать целевую аудиторию брендов, исследовать пользовательский опыт и взаимодействие с контентом;
- Отслеживать тренды и изменения в социальных сетях, исследовать новые возможности для продвижения;
- Проводить конкурентный анализа, включая digital- и офлайн-активации, выявлять сильные и слабые стороны конкурентов;
- Мониторить инфополе и готовить аналитические отчеты по его итогам;
- Коммуницировать с подрядчиками в рамках блока аналитики, контролировать качество их работы;
- Участвовать в защите отчетов и презентовать результатов перед клиентами.
Требования:
- Опыт работы в аналитике от года, желательно в digital-агентстве/креативном агентстве;
- Знание Excel на уровне уверенного пользователя, владение базовыми формулами и сводными таблицами;
- Опыт работы с системами мониторинга, такими как «Медиалогия», Brand Analytics, TG Stat, LiveDune и другими инструментами для анализа данных;
- Опыт работы с рекламными кабинетами;
- Умение выявлять закономерности в больших объемах данных и на основе этого выдвигать предложения для улучшения показателей;
- Способность аргументированно защищать свои выводы и рекомендации;
- Внимательность к деталям и многозадачность.
Junior/Middle PR-manager
Adsup.me
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Придумывать, планировать, готовить и запускать контент;
- Запрашивать фактуру текстовых материалов у коллег, ставить ТЗ графическому дизайнеру;
- Помогать во взаимодействии с интернет-площадками и СМИ;
- Готовить статьи и др. текстовые материалы, вычитывать комментарии коллег, делать публикации в медиа каналы агентства;
- Мониторить инфополе (тг‑каналы, подкасты, СМИ и др.) по теме мобильного маркетинга, готовить короткие дайджесты раз в месяц;
- Вести отчетность в Google-таблицах и «Битрикс24».
Требования:
- Опыт работы в digital от года;
- Безусловная грамотность в устной и письменной речи;
- Ответственный подход к дедлайнам и автономность;
- Наличие собственного Ton of Voice в написании статей, а также умение быстро генерить идеи и находить неожиданные инсайты;
- Опыт работы с нейросетями и их применения будет плюсом;
- Открытость к обратной связи и готовность расти вместе с командой;
- Готовность предоставить портфолио;
- Высшее образование в одной из сфер: «реклама и связи с общественностью»/«филология»/»журналистика» — будет плюсом.
Условия:
- ДМС после испытательного срока;
- Система day-off, оплачиваемые конференции и обучения по направлению деятельности;
- Гибридный формат работы.
Резюме и порфтолио направляйте на почту: welcome@adsup.me
Account group head
Blacklight
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Строить эффективные партнерские отношения с существующими и новыми клиентами;
- Развивать клиентский портфель;
- Управлять работой команды на всех этапах реализации проектов;
- Контролировать внешние ресурсы, работу с бэк-офисом и командой проектов;
- Проверять сметы и контролировать проектные KPI, следить за маржинальностью;
- Участвовать в разработке крупных кампаний клиентов;
- Контролировать документооборот и финальные презентации.
Требования:
- Более 2-х лет подтвержденного опыта на стороне рекламного агентства;
- Опыт управления проектной командой, построения внутренних процессов;
- Навыки работы с интегрированными рекламными кампаниями для брендов (съемки, наружка, event);
- Знание digital, опыт управления дизайн-процессом и супервиз креатива;
- Успешный опыт лидирования тендеров;
- Увереные навыки ведния переговоров, решения конфликтов;
- Навыки взаимодействия с большим количеством заказчиков и исполнителей;
- Надежность, проактивность и самостоятельность.
Условия:
- Команда ярких лидеров, здесь важно мнение и идеи друг друга;
- Гибридный график 5/2 в офисе и удаленно в Москве;
- Льготная программа ДМС, корпоративные скидки на множество услуг и развлечений;
- Внутренние программы и скидки на внешние курсы;
- Яркие корпоративы и праздники, чтобы весело проводить время с командой.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте в TG: @LenSyomina
Ведущий менеджер по коммуникациям в продуктовый PR
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать коммуникационную стратегию и позиционирование продуктов для широкой аудитории: создателей контента, администраторов сообществ, блогеров, медиа и экспертов;
- Планировать запуски, участвовать в обсуждении продуктовых решений, формулировать задачи и брифы для креативов;
- Искать и придумывать инфоповоды: от пресс-релизов до специальных проектов, коллабораций с блогерами, исследований и имиджевых кампаний;
- Готовить и вычитывать тексты: от анонсов и тезисов до постов в соцсетях и экспертных колонок;
- Помогать командам спикеров: продумывать, где и как говорить о продукте, готовить к интервью и выступлениям;
- Анализировать медиаполе и активности конкурентов, предлагать сценарии антикризисных коммуникаций и оценивать эффективность.
Требования:
- Опыт работы от 4-х до 6-ти лет в PR — желательно и со стороны бренда, и со стороны агентств;
- Портфолио с примерами своих инфоповодов и кампаний: имиджевых, продуктовых, коллабораций;
- Глубокое ориентирование в медиарынке, блогерах, новых форматах, трендах и хайпах;
- Навык ведения коммуникации с продуктом, креативом, юристами, закупками;
- Граммотность и умение ясно формулиривоть;
- Умение находить баланс между стилями и аудиториями;
- Не бояться технологичных тем и уметь объяснить сложное понятным языком.
Условия:
- Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
- Совместные интересы и увлечения;
- Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
- Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;
- Компенсация спортивных активностей — 30 000 руб. в год в регионах и 35 000 руб. в год в Москве и в Санкт-Петербурге;
- 17 корпоративных команд по 12 видам спорта.
PR-менеджер на продвижение HR-бренда
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Принимать участие в формировании стратегии продвижения HR-бренда компании, в частности в формировании стратегии и тактического плана продвижения продуктовой команды «ВКонтакте»;
- Инициировать исследования, организовывать участие спикеров в интервью, подкастах, экспертных материалах, придумывать и готовить специальные проекты в медиа;
- Организовывать выступления ключевых спикеров из продуктовой команды во внешних отраслевых мероприятиях и помогать с подготовкой;
- Совместно с внутренними коммуникациями готовить выступления спикеров на внутренних мероприятиях;
- Создавать брифы для имиджевых видеороликов и изображений, а также контролировать проведение фото- и видеосъемок;
- Управлять репутацией бренда, контролировать эффективность инфоповодов и коммуникации по направлению, анализировать тренды и проводить анализ конкурентов по направлению.
Требования:
- Опыт работы в PR от 3-х лет в IT-компаниях;
- Будет плюсом опыт работы в продуктовом пиаре или опыт продвижения HR-бренда больших технологических компаний;
- Хорошее понимание того, как устроен рынок российских СМИ, в частности IT-СМИ и новых медиа;
- Ориентироваться в лидерах мнений и следиь за инфополем;
- Навык адаптации коммуникации к разным аудиториям и площадкам, находить инфоповоды там, где кажется, что их нет;
- Умение быстро погружаться в новые темы, гибко переключаться между ними, расставлять приоритеты, брать на себя ответственность и принимать решения;
- Проактивность, грамотность, умение договариваться, находить язык с разными людьми;
- Навыки ведения переговоров и составления презентаций;
- Готовность работать в команде, но при этом способность самостоятельно вести сложные проекты.
Условия:
- Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
- Совместные интересы и увлечения;
- Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
- Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;
- Компенсация спортивных активностей — 30 000 руб. в год в регионах и 35 000 руб. в год в Москве и в Санкт-Петербурге;
- 17 корпоративных команд по 12 видам спорта.
Digital Group Head
АДВ
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка и презентация комплексных digital-стратегий для клиентов (включая стратегические рекомендации, медиапланирование и анализ данных);
- Формирование комплексных отчетов о ходе и результатах рекламных кампаний;
- Участие в создании годовой маркетинговой стратегии клиента с акцентом на digital-составляющую;
- Подготовка и проведение регулярных встреч с клиентом;
- Контроль выполнения договоренностей после встреч (пост-митов);
- Решение нестандартных задач и проблемных вопросов совместно с подрядчиками;
- Тактическое медиапланирование в рамках утвержденного digital-бюджета;
- Организация сбора данных и подготовка аналитических комментариев для эконометрических исследований;
- Глубокий анализ статистики и формирование базы знаний для стратегического планирования;
- Контроль расходования рекламного бюджета и выполнения обязательств;
- Внедрение новых digital-инструментов и оптимизация рабочих процессов;
- Полное управление командой: постановка задач, контроль исполнения, развитие сотрудников;
- Межфункциональное взаимодействие с другими отделами агентства;
- Консультирование клиентов по digital-трендам и инновационным решениям.
Требования:
- Подтвержденный опыт управления digital-командой в рекламном агентстве (от 3-х лет);
- Экспертиза во всех digital-каналах: классическая медийная реклама (display, видео, аудио), performance-маркетинг (контекст, таргетированная реклама), социальные сети (SMM, influencer-маркетинг), программатик-закупки, креативные digital-решения;
- Практический опыт разработки и защиты digital-стратегий;
- Опыт участия в тендерах;
- Продвинутое владение Excel (сводные таблицы, сложные формулы);
- Опыт обработки и анализа больших массивов данных;
- Развитые аналитические способности и системное мышление;
- Навыки подготовки и проведения эффективных презентаций;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Способность предвосхищать потребности клиентов;
- Умение работать в условиях многозадачности.
Условия:
- Обучение за счет компании – тренинги, семинары, вебинары;
- Персональный наставник – помощь в адаптации и развитии;
- Карьерное планирование – регулярные встречи с руководством;
- Межфункциональные задачи – работа с разными отделами;
- Реализация ваших идей – предложения приветствуются;
- Гибридный график – 3/2 (офис/удаленка 10:00–19:00)
- Полный соцпакет – ДМС, корпоративы.
Senior Business Development Manager (Mobile/Digital)
Мобио
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск клиентов, которым будут полезны наши услуги мобильного маркетинга для решения их задач и достижения бизнес-целей;
- Обрабатывать входящие обращения потенциальных клиентов;
- Заниматься сбором, изучением информации о рынке/бизнесе, компании, контакте, выявлять потребности и ожидания;
- Курировать создание коммерческих предложений под конечные
- потребности клиента (KPI, источники трафика, креативные решения и т.д.);
- Выстраивать отношения с прямыми клиентами или представляющими их агентствами;
- Проводить защиты коммерческих предложений первым лицам компаний, заключать договоры;
- Участвовать в проведении маркетинговых исследований и медиапланировании;
- Контролировать работу проектных команд во время работы с клиентом.
Требования:
- Умение расставлять приоритеты, принимать решения, планировать и достигать результаты;
- Знание, как решить задачу клиента с помощью маркетинговых инструментов;
- Знания в одной из сфер: продвижение приложений, перфоманс реклама, digital-маркетинг;
- Умение работать с таблицами, презентациями, CRM-платформами и таск-менеджерами.
Условия:
- Data driven подход, продвинутые сервисы для работы: Asana, Slack, G-Suite, HubSpot (CRM);
- По согласованию с руководителем можно работать из дома и в офисе;
- Возможность вырасти как специалист, повысить свою экспертизу, карьерный рост;
- Мастер-классы от приглашенных лекторов, участие в конференциях, библиотека компании и профильные материалы в базе знаний;
- Прозрачность всех управленческих процессов;
- Дружный коллектив и атмосфера.
Ссылка на вакансию.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Марии в TG: @mmokeeva_mobio
Senior Strategy Manager (Mobile)
Мобио
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка комплексной performance/digital-стратегии c фокусом на mobile app;
- Курирование формирования стратегии: формирование ТЗ для других отделов и контроль воплощения задач на всех этапах, постановка задач и взаимодействие с командой performance/affiliate/creative/aso;
- Поиск и тестирование новых стратегических подходов, методологий, гипотез, каналов и инструментов;
- Проведение UX-анализа приложений, разработка рекомендаций по улучшению;
- Анализ рынка, конкурентов, поиск точек роста, формирование сценариев развития брендов;
- Анализ целевой аудитории, социально-демографических характеристик и интересов, барьеров и драйверов, формулирование инсайтов потребителей;
- Работа с индустриальными и разнообразными открытыми источниками данных, подготовка рекомендаций на основе аналитики;
- Определение оптимальных инструментов и подходов для решения задач продвижения (совместно с командой);
- Создание и защита презентаций для клиентов и стейкхолдеров агентства;
- Участие во встречах и переговорах, защита стратегий (совместно с командой);
- Руководство младшими коллегами, членами команды (стратегами уровня junior).
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве (performance/mobile) от 2-х лет;
- Опыт разработки стратегии под ключ;
- Реализованные кейсы и/или разработанные digital/performance стратегии c фокусом на mobile app;
- Понимание рынка mobile и performance-маркетинга, его каналов, механик и инструментов;
- Навыки работы в сервисах маркетинговых исследований (MediaScope, Statista и др.;)
- Навыки работы в специфических сервисах анализа интернет-ресурсов/продуктов: SimilarWeb, Sensor Tower и др.;
- Знание метрик (LTV, CAC, ROI, UA, Ret) и подходов к их улучшению;
- Навыки работы с AI-инструментами;
- Продвинутые навыки работы с MS Office (Excel, Words, Power Point) или аналогичным софтом от Google (sheets, docs, presentations);
- Отличное знание русского языка, стилистических норм (грамотные письменная и устная речь).
Условия:
- Data driven подход, продвинутые сервисы для работы: Asana, Slack, G-Suite, HubSpot (CRM);
- По согласованию с руководителем можно работать из дома и в офисе;
- Возможность вырасти как специалист, повысить свою экспертизу, карьерный рост;
- Мастер-классы от приглашенных лекторов, участие в конференциях, библиотека компании и профильные материалы в базе знаний;
- Прозрачность всех управленческих процессов;
- Дружный коллектив и атмосфера.
Ссылка на вакансию.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Марии в TG: @mmokeeva_mobio
Account manager (mobile)
Мобио
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Сопровождение клиентов на всех стадиях РК и развитие долгосрочных отношений с ними;
- Ведение клиента: ежедневная коммуникация, личные online-/offline- встречи;
- Работа с возражениями и решение сложных вопросов, возникающих при работе с клиентами;
- Расширение области сотрудничества с клиентами, продвижение продуктов и услуг агентства с учетом выявленных потребностей клиентов;
- Отработка брифов от партнерских агентств и выстраивание отношений с ними;
- Взаимодействие с внутренними подразделениями компании в ходе РК: контроль запуска и хода рекламной кампании, поиск решений для улучшения показателей;
- Участие в подготовке медиаплана для клиента;
- Составление презентаций для клиентов;
- Анализ результатов продвижения, подготовка и предоставление отчетов и возможных рекомендаций клиентам;
- Контроль и управление маржинальностью вверенных проектов;
- Расчет юнит-экономики клиента;
- Сопровождение документооборота по клиентам, закрывающих документов;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Ведение отчетной и финансовой информации в необходимых сервисах компании;
- Обучение младших специалистов.
Требования:
- Релевантный опыт работы на позиции аккаунт менеджера в digital или mobile рекламном агентстве;
- Опыт работы с рынком мобильной рекламы обязателен;
- Опыт работы с крупными тендерными клиентами;
- Знание метрик (CPA/CPC), трекеров (Appsflyer, Mytracker), источников трафика, игроков рынка, особенностей различных категорий приложений;
- Знание inapp, buying channels.
Условия:
- Data driven подход, продвинутые сервисы для работы: Asana, Slack, G-Suite, HubSpot (CRM);
- По согласованию с руководителем можно работать из дома и в офисе;
- Возможность вырасти как специалист, повысить свою экспертизу, карьерный рост;
- Мастер-классы от приглашенных лекторов, участие в конференциях, библиотека компании и профильные материалы в базе знаний;
- Прозрачность всех управленческих процессов;
- Дружный коллектив и атмосфера.
Ссылка на вакансию.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Марии в TG: @mmokeeva_mobio
Директор по маркетингу («МТС Лайв»)
МТС
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Актуализация и контроль реализации маркетинговой стратегии всех бизнес-вертикалей;
- Развитие и управление брендом, управление медиа миксом;
- Поиск и имплементация драйверов роста бизнеса в маркетинге и продукте;
- Составление, согласование, контроль исполнения маркетингового бюджета;
- Конкурентный анализ рынка;
- Организация, контроль и анализ эффективности маркетинговых и рекламных кампании;
- Построение, развитие маркетинговой аналитики
- Управление командой департамента маркетинга, повышение эффективности работы команды;
- Взаимодействие со смежными департаментами в части реализации стратегии компании;
- Взаимодействие с рекламными агентствами, блогерами, партнерами.
Требования:
- Опыт работы в качестве директора по маркетингу не менее 5-ти лет, предпочтительно, маркетинг FMCG;
- Опыт работы в маркетплейсах и/или сферах, близким к развлечениям и гостеприимству, будет преимуществом;
- Глубокое знание маркетинга 360, включая навыки оценки эффективности всех каналов медиамикса вплоть до EBITDA;
- Управление бюджетом и умение лоцировать его с максимально высоким ROMI;
- Успешный опыт разработки и реализации маркетинговой и рекламной стратегии, подтвержденный коммерческими показателями бизнеса;
- Навыки эффективного управления и построения бизнес-процессов;
- Развитые управленческие компетенции, сильные лидерские качества, отличные коммуникационные навыки;
- Креативность, широкий кругозор, умение работать с цифрами;
- Гибкость, системность и стратегическое мышление.
Условия:
- Программа ДМС с первого месяца работы;
- Очное и онлайн-обучение, доступ к онлайн-библиотеке в полезными книгами и периодикой;
- Оплачиваемые выходные на значимые события в жизни сотрудника;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная мобильная связь + интернет;
- Предложения от партнёров для путешествий, развлечений и занятий спортом;
- Возможность участия в волонтерских программах: благотворительные ярмарки, образовательные проекты для детей, конкурсы социальных проектов и экологические проекты;
- Внутренняя спортивная программа : забеги, марафоны, турниры по разным видам спорта, медитации и занятия на баланс.
CEO в digital-агентство
D Innovate Group
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
г. Екатеринбург.
Задачи:
- Стратегическое управление агентством: продукты, команда, эффективность, отношения с клиентами;
- Управление P&L и ростом финансовых показателей;
- Развивать портфель клиентов, укреплять отношения с ключевыми партнёрами и привлекать новые бизнес-возможности;
- Формировать и реализовывать стратегию развития агентства;
- Лидировать развитие новых продуктов и услуг;
- Обеспечивать синергию между клиентским командами и производством.
Требования:
- Опыт в коммуникационном/маркетинговом/рекламном агентстве и опыт работы с digital-инструментами на позициях: СЕО, CEO-1;
- Опыт управления бизнес-подразделением или компанией с командой от 60 человек и P&L-ответственностью;
- Харды в маркетинге и digital;
- Опыт UpSale и стратегического аккаутинга.
Условия:
- Автономность и высокий уровень ответственности;
- Команда экспертов;
- Свобода и отсутствие условностей.
Ссылка на вакансию.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте в TG: @marika_o