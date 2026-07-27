Вайбкодинг заменил разработчиков для 80% предпринимателей и руководителей

В России формируется новый класс разработчиков, которые создают программные продукты с помощью искусственного интеллекта без профильного образования. Согласно исследованию «Битрикс24», 81% пользователей вайбкодинга не считают разработку своей основной профессиональной ролью, а 80% предпринимателей и руководителей заявили, что нейросети фактически заменили им разработчика. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Вайбкодинг — это подход к созданию программных продуктов, при котором пользователь описывает задачу в диалоге с нейросетью, а ИИ формирует код и помогает собрать рабочий прототип или приложение. Исследование показало, что практика постепенно выходит за пределы ИТ-сферы и становится инструментом для бизнеса.

Основную аудиторию, практикующую вайбкодинг, составляют предприниматели — на них приходится 44% участников опроса. Еще 12% пользователей являются руководителями, также есть аналитики (7%), продакт-менеджеры и маркетологи (по 5%). Профессиональными разработчиками назвали себя только 6% респондентов. При этом 52% участников пришли к созданию приложений практически с нулевыми техническими навыками или умением лишь работать с HTML-разметкой.

Несмотря на относительную новизну технологии, практика развивается быстрыми темпами. 61% опрошенных занимаются вайбкодингом менее шести месяцев, однако 62% используют его практически ежедневно, а 88% — несколько раз в неделю или чаще. За этот период 69% участников создали от двух до пяти полноценных рабочих проектов, а 13% — шесть и более. При этом 72% сообщили, что их приложения работают почти без постоянного участия человека, а основными пользователями становятся коллеги (61%) и клиенты (59%).

Основными инструментами для вайбкодинга стали агентные среды разработки. Claude Code используют 55% респондентов, OpenAI Codex — 54%. Менее популярными оказались традиционные среды с ИИ-функциями: VS Code с AI-расширениями используют 26% участников, Cursor — 24%, а еще 22% работают только с ChatGPT без специализированной среды. Другие инструменты применяются значительно реже: Google Antigravity — 6%, GitHub Copilot — 4%, Lovable — 3%, Replit — 1%.

При выборе языковых моделей пользователи чаще всего комбинируют решения разных разработчиков. Наиболее распространены модели OpenAI (71%) и Claude (58%), далее идут DeepSeek (34%) и Qwen (24%). Российский BitrixGPT используют 23% участников, в основном благодаря интеграции с корпоративными сервисами. Еще 21% работают с Gemini или Gemma, а 11% выбирают локальные модели из-за требований к контролю данных и конфиденциальности.

Главными проблемами при использовании вайбкодинга стали качество понимания задач искусственным интеллектом (37%), дальнейшее сопровождение проектов после запуска (32%) и вопросы безопасности (27%). Среди наиболее сложных навыков участники выделили завершение разработки проекта (36%), обеспечение защиты кода (33%) и работу с архитектурой приложений (32%).

Безопасность остается одной из ключевых зон риска. Более половины респондентов (54%) проверяют код с помощью инструментов искусственного интеллекта, фактически передавая аудит той же технологии, которая его создала. Еще 28% признают, что не проводят проверку вообще, 4% не знают, как это делать, и только 11% выполняют ручной аудит. Даже среди авторов приложений, которыми уже пользуются клиенты, доля ручной проверки составляет лишь 14%.

Большинство участников считают, что вайбкодинг уже меняет роль традиционного разработчика. 73% заявили, что благодаря ИИ смогли обойтись без привлечения программиста, а среди предпринимателей и руководителей этот показатель достигает 80%. При этом треть опрошенных (33%) считает, что в сложных проектах участие профессиональных инженеров по-прежнему необходимо. Одновременно меняются и требования к самим пользователям: 38% стали лучше формулировать технические задания, а 37% начали больше думать с позиции разработчика.

Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24»: Мы наблюдаем повторение истории low-code, но на другой скорости и без порога входа. Разработка перестает быть исключительной функцией ИТ-отдела и становится компетенцией владельца процесса. Для ИТ-директоров это развилка: либо практика останется теневой — с кодом, который никто не ревьюит, либо сотрудники получат управляемую среду, где безопасность и контроль качества встроены по умолчанию. Самый дефицитный навык здесь уже не знание синтаксиса, а умение корректно поставить задачу и валидировать результат.

Участники исследования считают, что распространение вайбкодинга уже стало необратимым трендом. 39% уверены, что эпоха, когда сотрудники самостоятельно создают небольшие приложения под рабочие задачи, уже наступила, еще 30% ожидают массового перехода к такой модели в ближайшие один-два года.

Как отмечают авторы исследования, для ИТ-департаментов это означает появление новой формы разработки, которая развивается за пределами традиционных процессов, а главным вопросом становится не ограничение таких практик, а управление ими.