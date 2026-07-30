Вадим Верещагин возглавит новый кластер «Национальной медиа группы»

Продюсер Вадим Верещагин, занимающий сейчас пост гендиректора «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа холдинг»), возглавит кинокластер «Национальной медиа группы» (НМГ). Об этом пишут «Ведомости».
Кинокластер объединит компетенции «Национальной медиа группы» в области кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента, приобретения прав и финансирования В кластер войдут активы холдинга — «НМГ кинопрокат», Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации.
С 1 сентября руководить кинокластером станет Вадим Верещагин, он также возглавит «НМГ кинопрокат». Вадим Смирнов, ранее возглавлявший «НМГ кинопрокат», будет советником Верещагина. Гендиректор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина и глава Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко останутся на своих постах.
«Национальная медиа группа» уже владеет двумя кластерами: в 2024 году был создан «НМГ Док», занимающийся производством документального кино, в 2025-м — кластер эфирного телевидения. Кинокластер станет третьем по счету и будет отвечать за:
- закупки киноконтента для активов НМГ;
- организацию кинопроката и последующую дистрибуцию на телевизионных и цифровых платформах;
- покупку прав на контент;
- развитие партнерств с продюсерскими компаниями;
- формирование инвестиционного портфеля кинопроектов,
- развитие партнерств с продюсерскими компаниями.
Александр Жаров, гендиректор «Газпром-медиа холдинга»:
Вадим Верещагин — один из ключевых профессионалов отечественной киноиндустрии, и мы благодарны ему за годы работы в «Газпром-медиа холдинге». За время его руководства «Централ Партнершип» была проделана огромная работа, сформирован солидный портфель проектов. Мы искренне желаем Вадиму успехов на новом месте и уверены, что его опыт и экспертиза послужат новым импульсом для развития всей отрасли кинопроизводства и кинопроката в России.