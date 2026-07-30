Вадим Верещагин возглавит новый кластер «Национальной медиа группы»

Продюсер Вадим Верещагин, занимающий сейчас пост гендиректора «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа холдинг»), возглавит кинокластер «Национальной медиа группы» (НМГ). Об этом пишут «Ведомости».

Кинокластер объединит компетенции «Национальной медиа группы» в области кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента, приобретения прав и финансирования В кластер войдут активы холдинга — «НМГ кинопрокат», Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации.

С 1 сентября руководить кинокластером станет Вадим Верещагин, он также возглавит «НМГ кинопрокат». Вадим Смирнов, ранее возглавлявший «НМГ кинопрокат», будет советником Верещагина. Гендиректор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина и глава Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко останутся на своих постах.

«Национальная медиа группа» уже владеет двумя кластерами: в 2024 году был создан «НМГ Док», занимающийся производством документального кино, в 2025-м — кластер эфирного телевидения. Кинокластер станет третьем по счету и будет отвечать за:

закупки киноконтента для активов НМГ;

организацию кинопроката и последующую дистрибуцию на телевизионных и цифровых платформах;

покупку прав на контент;

развитие партнерств с продюсерскими компаниями;

формирование инвестиционного портфеля кинопроектов,

развитие партнерств с продюсерскими компаниями.