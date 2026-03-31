В Россию прекратились поставки полутора десятков моделей авто из КНР

В начале 2026 года российский авторынок столкнулся с заметными изменениями: с продаж сняли около полутора десятков моделей китайских марок. В частности, GAC прекратил поставки кроссовера GS3, а Chery убрал из линейки Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max. Ряд моделей исчез и у других брендов, включая Jetour и Dongfeng, на фоне слабого спроса и изменений на рынке, сообщают «Известия».

Проблемы затронули не только отдельные модели, но и целые бренды. Продажи SWM и Kaiyi резко упали, и их дальнейшее присутствие в России оказалось под вопросом. Одновременно сокращается и локальное производство: например, остановлен выпуск некоторых электромобилей марки Evolute.

В частности, по данным «Автостат», в январе — феврале в нашу страну был ввезен всего 41 автомобиль Chery. Это в 100 раз меньше, чем за первые два месяца 2025 года.

Эксперты связывают происходящее с перенасыщением рынка китайскими автомобилями за последние годы. Теперь начинается этап «естественного отбора»: производители отказываются от слабых моделей, чтобы снизить издержки и сосредоточиться на более востребованных продуктах. Дополнительное давление оказывают рост цен, высокая ключевая ставка и увеличение утильсбора.

При этом полного ухода китайских компаний не ожидается. Напротив, они сохраняют присутствие, в том числе через локализацию и запуск автомобилей под новыми брендами. Так, модели Chery уже выпускаются в России под маркой Tenet, а аналогичные схемы могут распространиться и на другие проекты.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число закрытых шоурумов китайских брендов в сегменте легковых и легких коммерческих машин выросло в России в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом, до 643. Количество открытых салонов за год уменьшилось втрое, до 459. Общее число точек продаж китайских автобрендов снизилось на 7%, до 2,6 тыс., их доля сократилась с 67% до 64%.

Напомним, что китайские автопроизводители являются крупнейшими рекламодателями в России. В первой половине 2025 года число китайских рекламодателей на «Яндексе» выросло на 45%. Категорию аудиорекламы также поддерживают автомобильные концерны из КНР. Chery занимает 22 строчку в рейтинге рекламодателей Sostav с тратами, превышающими 3,6 млрд руб.