Аудиореклама показывает рост: у радио есть аудитория и деньги

Рынок аудиорекламы в России продолжает расти. По итогам трех кварталов 2025 года его объем в сегменте «Москва+Сеть» увеличился на 4% год к году. Об этом на «Радиофоруме-2025» рассказала Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Юлия Андрюшова, глава департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио»: Радио занимает важное место в медиапотреблении россиян, и интерес к аудиорекламе стабилен. Сегодня на нашем рынке более 850 рекламодателей, и их бюджеты варьируются: небольшие компании выделяют на рекламу от 1 млн рублей, крупные бизнесы могут потратить более 350 млн, и это за девять месяцев. Радиорынок предлагает различные форматы взаимодействия с аудиторией — от привычных конкурсов и звонков в студию до кроссплатформенных проектов и концертных интеграций, и везде мы реализуем возможности для клиентов. Например, в мобильной игре уже можно слушать радио, зарабатывать баллы и в прямом эфире обменивать их на реальные деньги.

В структуре рынка аудиорекламы ведущие позиции занимают автомобильный сектор, финансовые услуги, цифровые платформы, медицина, ретейл и недвижимость. На них совокупно приходится 82% бюджетов в сегменте «Москва+Сеть». Несмотря на небольшое снижение, лидером остается категория «Автотранспорт и сопутствующие товары» (19% всех рекламных денег).

Юлия Андрюшова, глава департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио»: Категорию поддерживают китайские автопроизводители, занявшие освободившуюся нишу после ухода европейских брендов. В радиоэфирах представлены более 30 брендов, и их число еще будет расти. Другая тенденция — теперь здесь не только автоконцерны и дилеры. Так, «Т-Банк» вывел подразделение «Т-Авто» и в сентябре запустил кампанию на радио. Продажи автомобилей открыли «М.Видео», МТС.

Остальные категории из первой шестерки показали положительную динамику. За девять месяцев 2025 года прирост у категории «Медицина и фармацевтика» — на 12%, «Недвижимость» — на 9%.

Рынок недвижимости начал восстанавливаться после стагнации. Снижение ключевой ставки Центробанком в третьем квартале активизировало спрос на жилье и программы кредитования, что позволило девелоперам разморозить медиабюджеты.

Категория «Финансовый сектор/страхование» показала рост на 5 процентных пункта и в среднем за девять месяцев заняла 16% рынка. Особую роль сыграли новые игроки, такие как «МТС Банк», «Озон Банк» и «Яндекс Пэй».

Подразделения связи и маркетплейсы открывают новые сферы бизнеса и выводят их на радио — доля таких компаний в финансовом секторе составляет 5%.

Категория «Связь» занимает 3% от общего рынка, но за девять месяцев показала прирост на 55% за счет новых игроков — «СберМобайла» и «Т-Мобайла». Категория «Косметика» увеличила присутствие на радио на 134%.

Ранее сообщалось, что дисклеймеры в рекламе на радио могут отменить. Власти обсудили вопросы совершенствования законодательства в области радиорекламы.