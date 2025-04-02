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18+
02.04.2025 в 15:22

Китайские автопроизводители нарастили траты на наружную рекламу в России

Бренды GAC, Haval, Chery и Jetour вышли в лидеры по темпам роста рекламных бюджетов

В 2024 году китайские автопроизводители значительно увеличили расходы на рекламу вне дома. По данным экспертов Russ, в пятерку лидеров по темпам роста медиабюджетов вошли бренды GAC, Haval, Chery и Jetour. Компании из Поднебесной активно продвигают на российском рынке широкий спектр автомобилей, включая гибридные и электрические модели.

По доле расходов на продвижение лидерами стали Chery, Haval и GAC. Они нацелены на различные сегменты автолюбителей в РФ, предлагая городские и семейные кроссоверы, внедорожники и автомобили премиум-класса.

За 2024 год общий объем инвестиций автобрендов в наружную рекламу вырос в 2,7 раза. Ключевую роль в этом сыграли китайские производители и их дилеры. В список компаний, активно использующих рекламу вне дома, вошли также калужский завод по выпуску смазочных материалов Lemarc и производитель шин Gislaved.

Сергей Наумов, заместитель директора по маркетингу Wildberries & Russ:

Кратный рост рекламного присутствия китайских автобрендов в наружной рекламе — прямое следствие усиливающейся конкуренции китайских автопроизводителей за внимание покупателя. Автобренды вернулись к активному использованию наружной рекламы, особенно ее цифрового сегмента, обеспечивающего и высокий охват, и отличную заметность.

Многие комбинируют традиционные размещения и программатические инструменты Russ, которые позволяют ускорить запуск рекламы и обеспечивают показы в нужных локациях и временны́х слотах. Программатик помогает автобрендам более точно планировать кампании и таргетировать рекламу на целевые аудитории.

Ранее Russ подписала соглашение с компанией «Новапорт Холдинг», управляющей сетью региональных аэропортов России, и стала эксклюзивным оператором рекламы еще в 23 аэропортах, расширив свое присутствие в авиационном сегменте до 42 аэропортов.

Наружная реклама Chery Россия Haval Russ китайские автобренды Jetour GAC
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