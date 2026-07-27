В РФ зарегистрировали рекордное число иностранных компаний

За январь—май 2026 года в России зарегистрировали 3,1 тыс. юридических лиц с иностранным участием, что стало максимальным показателем для этого периода за последние восемь лет. Впервые с 2023 года число новых компаний превысило количество ликвидаций — закрытых организаций оказалось на 7% меньше, чем зарегистрированных, сообщают «Известия».

Основным источником нового бизнеса стал Китай, на который приходится около 58% всех новых регистраций. По данным экспертов, к началу 2026 года в России действовало уже почти 15 тыс. компаний с китайским участием. Кроме КНР, активно выходят на российский рынок компании из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи.

Наибольший интерес инвесторы проявляют к электронной коммерции, торговле, логистике, промышленной электронике, упаковке, фармацевтике и поставкам оборудования.

Эксперты связывают рост числа регистраций с адаптацией бизнеса из дружественных стран к новым условиям, освободившимися после ухода западных компаний рыночными нишами, а также привлекательностью российского рынка. При этом аналитики отмечают, что иностранное присутствие в России по-прежнему остается ниже уровня 2022 года, а главными рисками для дальнейшего роста остаются санкции, сложности с международными расчетами и возможное ослабление внутреннего спроса.

Ранее сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику по итогам 2025 года достиг $25,3 млрд, что в 11,5 раза превышает показатель предыдущего года.