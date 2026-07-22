Иностранные инвестиции в Россию выросли в 11 раз за год

Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику по итогам 2025 года достиг $25,3 млрд, что в 11,5 раза превышает показатель предыдущего года. Несмотря на резкий рост, объем вложений пока остается ниже уровня 2021 года, когда он превышал $38 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара.

Основными инвесторами стали Китай, Индия, Иран, Турция и страны Персидского залива. По оценкам экспертов, зарубежные компании все чаще вкладываются не только в торговлю, но и в долгосрочные проекты в промышленности, технологиях и региональном развитии. В Минэкономразвития считают, что рост связан с переориентацией инвестиционных потоков после ухода западного капитала.

«Объем инвестиций из недружественных стран сократился почти на 50% за период 2022−2025 годов. При этом более чем на 50% вырос их объем из дружественных», — говорится в исследовании.

Еще одним фактором восстановления стала деофшоризация. Перерегистрация российских компаний из иностранных юрисдикций в специальные административные районы также отражается в статистике как приток прямых инвестиций. Среди крупных — «Эталон» и Ozon. По данным Минэкономразвития, в 2025 году в российские офшоры переехали еще 135 компаний, а общее число резидентов специальных административных районов достигло 674.

Напомним, в 2024 году перерегистрацию в российскую юрисдикцию из Голландии завершил «Яндекс». В САРы с Кипра переехали TCS Group, HeadHunter и «Мать и дитя», из Швеции — Avito.