В России заканчиваются маркетологи и креаторы

Количество маркетологов, которые покинули Россию после 24 февраля, на 30% превысило уехавших из страны программистов. При этом, если IT-специалисты смогли продолжить работу при смене локации, игрокам креативной индустрии пришлось лишиться работы.

Также за этот период снизился спрос на экспертов в рекламе. Как отметили Sostav в сервисе по поиску работы Facancy, число вакансий уменьшается намного быстрее, чем количество уехавших или не желающих дальше работать в отрасли.

Согласно коэффициенту востребованности количество предложений для маркетологов и креативщиков ушло в дефицит с 0,4 до 9,6.

Коэффициент востребованности Facancy Коэффициент востребованности Facancy — квартальное и месячное соотношение числа вакансий и релевантных откликов. Выборка включает в себя 200 тыс. подписчиков ресурса-жителей больших городов с ежемесячным доходом от 150 тысяч руб. и выше. Порядка 35−40% из этих людей отнесли себя к категории маркетинга и креативному классу. Также в выборку включены 140 тыс. подписчиков Telegram-канала сервиса при охвате 25 тыс. просмотров одной публикации.

«Коэффициент 1:2 является рабочим для того, чтобы индустрия жила. Когда в какую-то из сторон коэффициент наклоняется в два раза и более, жизнь отрасли нарушается», — подчеркнула HR-консультант и основательница сервиса Facancy Алёна Владимирская. «Самое ужасное, когда пропорция начинает увеличиваться, что мы и наблюдаем на рынке труда маркетологов и креаторов. В течение года такая тенденция станет критичной для отрасли», — отметила эксперт.



Коэффициент IT-сферы тоже ухудшился, но не значительно — с 7,8 до 9,4. Дальше за пределы этой пропорции сфера не выходит, считает Владимирская.



По данным Facancy, сейчас на одну вакансию «бренд-менеджер» приходится более 100 соискателей, «SMM-специалист» — более 40 и «ивентологи» — больше 60.

Резкое сокращение числа вакансий отметили и в Dentsu. Если в 2021 году на одно предложение квартальное и месячное соотношение числа вакансий и релевантных откликов составило 3,8, то сейчас — 4,8.

Нина Черкасова, руководитель группы по подбору персонала Dentsu Russia : Впервые за многие годы спрос на соискателей оказался ниже их предложения, а ранее было наоборот — работодатели испытывали кадровый голод.



Мы видим рост числа активных резюме, однако серьезного качественного скачка соискателей не произошло: в результате весенней волны сокращений первые освободившиеся кандидаты получили работу. Поэтому всё ещё продолжается борьба за талантливых специалистов в e-commerce, performance, data science и некоторых других областях.

В качестве основных причин, по которым специалисты в области рекламы лишились рабочих мест, Алёна Владимирская выделила:

Закрытие части диджитал-бизнеса из-за блокировки в России популярных соцсетей;

Сокращение рекламных инвестиций;

Закрытие множества стартапов;

Часть компаний не разрешила своим сотрудникам работать удалённо;

Уход европейских компаний;

Закрытие зарубежных фриланс-площадок.

Алёна Владимирская, HR-консультант:



Рекламной отрасли стоило предпринять следующие меры. Во-первых, сформулировать месседж правительству, почему она важная отрасль в новых условиях. Во-вторых, найти лоббистов, которые выбили бы для отрасли поддержку и льготы. Но она этого не сделала, и, в итоге, не получила ничего. Что не просто грустно, но и странно, ведь это же основная функция профессии рекламиста — формулировать актуальные мессенджи и качественно доносить их до нужной ЦА.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob придерживаются альтернативного мнения относительно состояния рынка труда. По данным сервиса, сейчас индекс в рекламной сфере составляет 1,01 пункта: рекрутинговая активность на 0,01 пункт выше средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 годов.

За первую неделю июня HR-активность показала небольшой рост (+0,02 пункта) — количество вакансий за неделю увеличилось на 11%. Также эксперты считают, что спрос в сфере маркетинга, рекламы и PR продолжает восстанавливаться. Средний показатель отмечает прирост в 6% за неделю.У

Индекс SuperJob Индекс SuperJob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда, который отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учётом сезонности спроса на рабочую силу.

Если вы столкнулись с поиском работы, рекомендуем изучить подборку отраслевых вакансий — Sostav регулярно выпускает тематический дайджест для соискателей.