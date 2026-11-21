Татьяна Ким больше не занимает должность генерального директора ООО «Вайлдберриз». Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 19 ноября компанию возглавляет Алексей Альбертович Куликов.



Куликов сменил на посту Татьяну Ким, которая руководила юридическим лицом с 2006 года. По данным реестра, новый генеральный директор также возглавляет ООО «ВБ Инжиниринг», входящее в экосистему Wildberries.



Кадровая перестановка произошла на фоне изменений в структуре собственности ООО «РВБ» — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Согласно данным ЕГРЮЛ, 19 ноября в состав ее участников вошли два закрытых паевых инвестиционных фонда: «Томь» с долей 17,5% и «Гало» с долей 12,5%.



В результате доля ООО «Вайлдберриз», принадлежащего Татьяне Ким, сократилась с 65% до 45%, а доля ООО «Стинн» уменьшилась с 35% до 25%. Таким образом, новые участники получили в совокупности 30% объединенной компании. В пресс-службе RWB заявили, что изменения связаны с оптимизацией текущих активов в России и других странах присутствия, а также с новой концепцией распределения ответственности и состава учредителей.



Перестановки произошли после того, как 16 ноября Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким. При этом в RWB ранее заявляли, что ограничения не повлияют на работу компании и входящих в ее экосистему сервисов. Татьяна Ким остается основательницей Wildberries. Смена руководителя ООО «Вайлдберриз» сама по себе не означает ее ухода из бизнеса или прекращения участия в управлении всей группой RWB.