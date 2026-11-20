Сергей Глебашев назначен директором по маркетингу X5 Digital, сообщили Sostav в компании. Эксперт будет отвечать за маркетинговую стратегию сервисов доставки «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика», развитие их брендов, привлечение и удержание клиентов, а также монетизацию клиентской базы.

В числе задач Сергея — повысить эффективность маркетинговых инвестиций и развивать клиентский опыт. Среди ключевых приоритетов — укрепление позиций X5 на рынке онлайн-доставки продуктов, увеличение частоты заказов и развитие привычки регулярных онлайн-покупок.

Также под руководством Сергея планируется наращивать омниканальную клиентскую базу — аудиторию, которая совершает покупки как в физических магазинах, так и через цифровые сервисы торговых сетей X5.

До назначения Сергей Глебашев занимал должность директора по маркетингу музыкального сервиса «Звук». За время его работы месячная активная аудитория платформы выросла на 74% год к году.

Ранее специалист работал в «Яндексе», где занимался маркетингом и монетизацией клиентской базы «Яндекс Еды» и «Яндекс Маркета», а также в Philip Morris International, отвечая за программу лояльности и стратегию удержания клиентов.