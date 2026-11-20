Елена Врацкая назначена генеральным директором агентства PHD, входящего в MEDIA DIRECTION GROUP . Ранее она работала исполнительным директором по цифровым коммуникациям в другом агентстве группы — Media Wise. Об этом Sostav сообщил представитель PHD.

На новой должности Елена будет отвечать за развитие бизнеса PHD и полное сопровождение клиентов. Среди ее приоритетных задач — укрепление партнерств, улучшение клиентских показателей и развитие продуктовых решений.

Кроме того, она продолжит работу в качестве вице-президента АРИР и сопредседателя индустриального комитета по образованию.

Елена начала карьеру в Media Direction Digital, где прошла путь до руководителя группы. Она отвечала за внутренние процессы и развитие клиентского продукта. В Media Wise эксперт занималась разработкой и реализацией интернет-стратегий клиентов, внедрением инноваций и контролем качества продуктов.