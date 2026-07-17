В России стали активно продавать частные автозаправки

За последний месяц на маркетплейсах, порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах компаний было выставлено больше 150 объявлений о продаже автозаправок. Цена активов составляет от 1 млн до 150 млн руб. в зависимости от месторасположения, оборудования, наличия франшизы и срока работы АЗС. Об этом пишут «Известия».

Объявления публикуют не только частники, но и крупные компании. Например, «Газпром» продает АЗС в Астраханской, Нижегородской, Ростовской и Тамбовской областях, «Лукойл» — в Калужской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае.

Причина продажи автозаправок частниками — ухудшение их финансового состояния. Распределение топлива для таких АЗС идет по остаточному принципу. Собственники вынуждены либо продать бизнес, либо приостановить работу до стабилизации ситуации.

Крупные компании продают АЗС, чтобы вывести из эксплуатации нерентабельные объекты и сфокусироваться на развитии наиболее эффективных автозаправок.

В Союзе «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга», который объединяет предприятия топливного рынка, заявили, что с трудностями столкнулись почти 100% частных заправок в России. Они составляют 60% от общего числа АЗС в стране.

Ранее сообщалось, что дефицит топлива разогнал стоимость грузоперевозок в РФ. Тарифы на автомобильные перевозки выросли почти на треть.