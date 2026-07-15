Дефицит топлива разогнал стоимость грузоперевозок в России

Стоимость автомобильных грузоперевозок в России продолжает стремительно расти. Так, к середине июля тарифы увеличились на 28,8% по сравнению с прошлым годом и на 17,5% с конца мая, несмотря на то что спрос на перевозки остался примерно на уровне прошлого года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные логистической платформы ATI.SU.

На отдельных маршрутах ставки подскочили более чем в полтора раза год к году. Основной причиной роста участники рынка называют дефицит топлива. Из-за очередей на АЗС и ограничений на заправках часть перевозчиков отказывается от дальних рейсов или сокращает количество заказов. Дополнительное давление оказывают подорожание дизельного топлива, лизинга, ремонта, страхования и обслуживания автопарка.

Наиболее заметный рост тарифов зафиксирован как на внутренних, так и на международных маршрутах. Особенно активно дорожают перевозки в китайском направлении, где спрос остается высоким (+36%), а число доступных перевозчиков ограничено. По количеству заявок среди экспортных направлений рост фиксируется только по Казахстану (+12% к первому кварталу), снижение показали перевозки в Белоруссию (-4%), Узбекистан (-18%) и Кыргызстан (-15%).

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы тарифы вряд ли снизятся. Помимо топливного кризиса, на рынок будут влиять новые регуляторные требования, обязательный переход на электронные перевозочные документы и традиционный рост спроса перед осенним сезоном, что может привести к дальнейшему удорожанию перевозок.

Ранее Wildberries уже увеличил комиссии из-за подорожания бензина. Новые тарифы могут привести к росту цен на товары.