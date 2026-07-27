В России выросло число ликвидаций гостиничных компаний

В России в январе — июне 2026 года было ликвидировано 2,13 тыс. компаний с основным видом деятельности в сфере гостиничных и санаторно-курортных услуг. По данным «Контур.Фокуса», это на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Одновременно сократилось число новых регистраций в отрасли. Количество зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в гостиничном сегменте, снизилось на 5,6% год к году — до 3,09 тыс.

Участники рынка связывают ситуацию со снижением туристического спроса. По оценке «Островка», в первом полугодии доля внутренних направлений в общей структуре бронирований сократилась с 84% до 81%. На въездной туризм повлияли сокращение авиапрограмм из стран Ближнего Востока и сохраняющиеся сложности с транспортной логистикой.

В начале июля Минэк предложил правительству рассмотреть законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере туризма. Согласно проекту, платформа будет предоставлять государственные услуги в сфере туризма в едином окне, аккумулируя данные о средствах размещения, туроператорах, турагентах, экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках.