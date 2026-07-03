Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.07.2026 в 13:15

Минэкономразвития разработало законопроект о единой цифровой платформе для сферы туризма

Площадка будет предоставлять государственные услуги в сфере туризма в едином окне

Минэкономразвития России предложило правительству рассмотреть законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере туризма. Изменения предлагается внести в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Платформа должна объединить действующие госреестры и информационные системы туристической отрасли на базе ГИС «Электронная путевка». Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Согласно законопроекту, платформа будет предоставлять государственные услуги в сфере туризма в едином окне, аккумулируя данные о средствах размещения, туроператорах, турагентах, экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках.

Законопроект предусматривает идентификацию участников турбизнеса, использующих платформу. В перспективе на площадке станут доступны: электронное заключение договоров, интеграция с миграционными сервисами, использование искусственного интеллекта для персонализации предложений.

Региональные власти будут размещать на платформе данные о туристических ресурсах, маршрутах, достопримечательностях, объектах индустрии, праздничных мероприятиях и других событиях.

Благодаря созданию платформы туристы получат проверенную информацию и инструменты для планирования поездок, власти — актуальную туристическую статистику для планирования развития территорий, а бизнес сможет сдавать данные в одном месте и уменьшить административную нагрузку.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года, отдельные положения (про реестры гидов и инструкторов) — 1 января 2027 года.

Минэкономразвития Туризм законопроект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.