Минэкономразвития разработало законопроект о единой цифровой платформе для сферы туризма

Минэкономразвития России предложило правительству рассмотреть законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере туризма. Изменения предлагается внести в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Платформа должна объединить действующие госреестры и информационные системы туристической отрасли на базе ГИС «Электронная путевка». Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Согласно законопроекту, платформа будет предоставлять государственные услуги в сфере туризма в едином окне, аккумулируя данные о средствах размещения, туроператорах, турагентах, экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках.

Законопроект предусматривает идентификацию участников турбизнеса, использующих платформу. В перспективе на площадке станут доступны: электронное заключение договоров, интеграция с миграционными сервисами, использование искусственного интеллекта для персонализации предложений.

Региональные власти будут размещать на платформе данные о туристических ресурсах, маршрутах, достопримечательностях, объектах индустрии, праздничных мероприятиях и других событиях.

Благодаря созданию платформы туристы получат проверенную информацию и инструменты для планирования поездок, власти — актуальную туристическую статистику для планирования развития территорий, а бизнес сможет сдавать данные в одном месте и уменьшить административную нагрузку.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года, отдельные положения (про реестры гидов и инструкторов) — 1 января 2027 года.