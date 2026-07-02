Каждая пятая вакансия в маркетинге требует навыков работы с ИИ

Еще два года назад умение работать с нейросетями было приятным бонусом в резюме. Сегодня рынок изменился: искусственный интеллект встраивается в рабочие задачи, и работодатели все чаще ждут этого навыка по умолчанию. Навык работы с ИИ перестает быть модным трендом и превращается в один из фильтров найма. В SEO и SMM опыт работы с нейросетями требуют уже почти в каждой второй вакансии. Максим Коротаев, сооснователь ИИ-платформы для маркетинга ISKRA, рассказал Sostav, как меняются требования в вакансиях и когда навык работы с ИИ становится не желательным, а обязательным.

Методология

Команда ISKRA собрала и проанализировала 2072 активные вакансии на HeadHunter в маркетинге по состоянию на июнь 2026 года — от директоров по маркетингу до SEO- и диджитал-специалистов широкого профиля. Каждую вакансию оценивали по трем критериям:

есть ли требования к умению работать с ИИ;

уровень требований: обязательный или желательный;

для каких задач: генерация контента, автоматизация и ИИ-агенты, аналитика данных, SEO или другое.

Что происходит на рынке

Из 2072 вакансий 436 (21%) упоминают работу с нейросетями. Примеры формулировок из реальных объявлений:

«Креатив + ИИ: внедрять ChatGPT в рабочие процессы для ускорения задач»;

«Использовать ИИ, но не копипастить, а улучшать»;

«Активно пользуешься ИИ (Claude, ChatGPT, DeepSeek)»;

«Проработать GEO-оптимизацию и видимость в ИИ-выдаче»;

«Умение работать с ИИ (создание фото- и видеоконтента)».

Внутри этих 436 вакансий требования распределились так: обязательный навык — в 39% случаев, желательный — в 53%, остальные упоминания связаны с профилем самой компании (продукт на базе ИИ).

«Без ИИ не рассматриваем» — это уже каждая двенадцатая вакансия на рынке в целом. Год-два назад умение работать с нейросетями украшало резюме. Сейчас его отсутствие в ряде случаев полностью отсекает кандидата.

Сильнее всего ИИ проник в контентные профессии

Лидируют специальности, где ИИ решает главную боль — скорость и объем производства контента. У SEO-специалистов навык спрашивают почти в каждой второй вакансии, у SMM-менеджеров — в четырех из десяти. У директоров по маркетингу и перфоманс-специалистов доля заметно ниже: для них ИИ пока инструмент команды, а не личный KPI (ключевой показатель эффективности).

Для каких задач чаще всего требуют ИИ

В первую очередь работодатели ожидают общую насмотренность и базовое понимание того, как ускорить типовые задачи с помощью нейросетей.

Конкретные инструменты упоминают редко и почти всегда западные: ChatGPT — 70 упоминаний, Claude — 42 (почти всегда в связке с ChatGPT), Midjourney — 23. Российские модели работодатели называют единично: GigaChat и YandexGPT — по два упоминания, Kandinsky — пять.

При этом в 83% вакансий конкретный инструмент не назван вовсе. Компании пишут размыто: «умение использовать нейросети» или «активное применение ИИ в работе». Рынок уже знает, что ИИ ему нужен, но еще не определился, в каком именно виде.

Что это означает для маркетологов

ИИ перестал быть конкурентным преимуществом отдельных кандидатов — он становится базовым требованием профессии, особенно в контенте. Вопрос для маркетолога теперь не «стоит ли осваивать нейросети», а «насколько глубоко».

По наблюдениям команды ISKRA, многие специалисты уже начали автоматизировать рутинные процессы, однако единого подхода и устоявшегося набора инструментов на рынке пока нет. Поэтому специалистам важно не столько изучать конкретные большие языковые модели, сколько понимать: как они работают, какие задачи уже можно автоматизировать и что нужно на входе, чтобы получить рабочий результат на выходе.