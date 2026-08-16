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18+
16.08.2026 в 16:02

В Москве робособаки начнут патрулировать склады и стройплощадки

Роботы будут выявлять нарушения и передавать информацию о нештатных ситуациях

В Москве в конце августа испытают систему управления робособаками, предназначенную для автономного патрулирования объектов городской инфраструктуры. Технология позволит роботам самостоятельно обходить заданную территорию, выявлять нарушения и передавать информацию о нештатных ситуациях оператору. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Систему разработала компания «Кью Групп». До демонстрационных испытаний в московском кластере «Ломоносов» технология прошла тестирование в Центре испытаний роботов Московского инновационного кластера на территории Сколково, а также пилотирование на базе РАНХиГС.

Робособаки смогут патрулировать склады, строительные площадки, парковки и другие территории. С помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения они будут обнаруживать людей в запрещенных зонах, случаи вандализма, появление граффити, курение, нарушения правил парковки и требований безопасности.

Для запуска патрулирования оператору достаточно задать маршрут и обозначить контрольные точки на цифровой карте. После этого робот сможет самостоятельно передвигаться по территории, обходить препятствия и анализировать окружающую обстановку. При обнаружении нарушения система в режиме реального времени отправит оператору информацию, дополненную фото- и видеоматериалами.

Робот также сможет взаимодействовать с людьми. Если устройство обнаружит человека в запрещенной зоне, оно подъедет к нему и передаст голосовое предупреждение либо автоматически соединит его с оператором по двусторонней аудиосвязи.

Система предусматривает одновременное управление несколькими робособаками. При этом, несмотря на возможность автономной работы, оператор сохраняет возможность перейти к ручному управлению. В зависимости от модели робот способен работать без подзарядки до пяти часов и преодолевать расстояние до 10 км.

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