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07.07.2026 в 15:50

В России не будут вводить плату за иностранный интернет-трафик

Об этом сообщили в Минцифры

Минцифры России не планирует вводить отдельную плату за зарубежный интернет-трафик в тарифах российских мобильных операторов. Об этом рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев на пленарном заседании Госдумы. Слова чиновника приводит РИА Новости.

В марте глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату с абонентов за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Опция должна была заработать до 1 мая.

В мае сообщалось о планах властей перенести срок введения платы за VPN-трафик либо на период ближе к осени, либо на время после выборов в Госдуму, которые пройдут 18−20 сентября. Для полноценного внедрения механизма операторам требуется три-четыре месяца подготовки.

Интернет-трафик минцифры
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