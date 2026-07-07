В России не будут вводить плату за иностранный интернет-трафик

Минцифры России не планирует вводить отдельную плату за зарубежный интернет-трафик в тарифах российских мобильных операторов. Об этом рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев на пленарном заседании Госдумы. Слова чиновника приводит РИА Новости.

В марте глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату с абонентов за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Опция должна была заработать до 1 мая.

В мае сообщалось о планах властей перенести срок введения платы за VPN-трафик либо на период ближе к осени, либо на время после выборов в Госдуму, которые пройдут 18−20 сентября. Для полноценного внедрения механизма операторам требуется три-четыре месяца подготовки.