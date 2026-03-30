30.03.2026 в 18:50

Мобильные операторы будут взимать плату за использование VPN-сервисов

Об этом бизнес попросило Минцифры

2

Глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату с абонентов за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Опция должна заработать до 1 мая. По словам экспертов, 15 Гб — большой лимит, которого хватит на Telegram и другие заблокированные сервисы. Об этом пишет Forbes.

Мобильные операторы введут плату для абонентов за применение средств обхода блокировок, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят на площадки через VPN-сервисы. Также в России может быть введена административная ответственность за применение VPN-сервисов. Но Шадаев надеется, что удастся обойтись без этого.

По мнению участников рынка, инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента РФ Владимира Путина.

У операторов связи и крупных онлайн-платформ есть технические возможности определить, что их клиенты применяют средства обхода блокировок. При этом операторы не знают, какие ролики просматривают пользователи, какие страницы открывают и какие пароли указывают на сайтах внутри VPN-туннеля.

Напомним, в феврале Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории РФ.

