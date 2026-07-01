В России началась обязательная маркировка шоколада

С 1 июля в России стала обязательной маркировка шоколадных изделий, шоколадных плиток, карамели, драже и жевательной резинки. В системе «Честный знак» уже зарегистрированы 715 производителей и импортеров, сообщает ТАСС.

Продукция с кодами начала поступать в магазины еще до вступления новых требований в силу. Покупатели могут проверить подлинность товара через приложение «Честный знак», получив информацию о производителе, составе, сроке годности и разрешительной документации.

По данным оператора системы, с момента запуска маркировки сладостей в сентябре 2025 года россияне отсканировали такие товары почти 1,3 млн раз.

Одновременно участники рынка начали передавать в систему сведения о розничных продажах косметики и бытовой химии. В ЦРПТ отмечают, что маркировка делает рынок более прозрачным, помогает бороться с контрафактом и дает бизнесу дополнительные инструменты для управления поставками и ассортиментом.

По оценке экспертов ВШЭ, легальные производители сладостей могут получить более 90 млрд руб. дополнительной выручки за счет сокращения теневого рынка.

Ранее сообщалось, что продажи шоколадных плиток в России сокращаются второй год подряд. По итогам 2025 года объем рынка в натуральном выражении снизился на 15% и составил около 231 тыс. тонн.