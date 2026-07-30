В Австралии Telegram обвинили в пропаганде терроризма

Австралийский комиссар по вопросам интернет-безопасности инициировал судебное разбирательство против Telegram, обвинив платформу в неспособности своевременно выявлять и удалять материалы, пропагандирующие терроризм. Иск подан в Федеральный суд Австралии. В случае признания нарушений компании может грозить гражданский штраф в размере до $54,6 млн. Об этом сообщает AdNews.

По версии регулятора, Telegram нарушил требования Закона о безопасности в интернете, не обеспечив эффективную систему выявления и удаления запрещенного контента. В частности, речь идет о видеозаписях казней, материалах террористической пропаганды, а также записи нападения на мечети в Крайстчерче в 2019 году и трансляции массовой стрельбы в американском Буффало в 2022 году. Власти утверждают, что часть этих материалов оставалась доступной даже после уведомления платформы.

В иске также утверждается, что распространение экстремистского контента в сети способствует радикализации пользователей. Все чаще люди подвергаются влиянию незнакомцев в интернете, а не своего окружения, поэтому цифровые платформы должны нести ответственность за соблюдение собственных правил и требований законодательства.

Напомним, в России основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.