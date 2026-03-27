Туристическая отрасль недосчиталась 7 млрд рублей

Обострение конфликта на Ближнем Востоке ударило по туристической отрасли: российские туроператоры уже потеряли около 7 млрд руб. Причиной стали отмены поездок, расходы на возврат туристов и снижение спроса на зарубежные направления в разгар сезона, сообщает Forbes.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали изданию, что в марте продажи туров за границу упали на 30−40%, а самостоятельные путешественники лишились примерно трети маршрутов.

Особенно пострадали направления через страны Персидского залива, которые раньше служили ключевыми транзитными хабами. Прямые перелеты в Эмираты и страны Ближнего Востока ранее обеспечивали 14% пассажиропотока из России.

Ситуацию усугубило решение приостановить продажи туров в ряд стран региона, включая ОАЭ. Это совпало с периодом раннего бронирования летнего отдыха, что усилило падение спроса и вызвало волну возвратов и недовольства клиентов.

Частично спрос перераспределился на альтернативные направления — Египет, Таиланд и Вьетнам, однако компенсировать потери отрасли они не смогли. Более того, рост спроса привел к подорожанию туров, чему также способствуют удлинение маршрутов и увеличение затрат авиакомпаний.

Эксперты отмечают, что восстановление рынка будет зависеть от стабилизации ситуации и возобновления авиасообщения. Пока же туристам приходится летать дольше и дороже, а турбизнес продолжает нести убытки.

