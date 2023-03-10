Как «Золотой граммофон» продвигали в «Одноклассниках». Кейс «Русской Медиагруппы»

Аудитория в «Одноклассниках» всегда была привлекательна для «Русского Радио». Церемония вручения премии «Золотой Граммофон» предоставила бренду возможность воспользоваться различными инструментами для продвижения в этой социальной сети. Диджитал-команда «Русской Медиагруппы» рассказала Sostav о том, чего именно удалось достичь благодаря коллаборации с «Одноклассниками».

Цель и задачи

Главная цель маркетинговой компании в диджитал — повышение лояльности аудитории и узнаваемости брендов «Русское Радио» и «Золотой Граммофон». Радиостанция активно расширяет своё присутствие в интернете, и с 2018 года число её слушателей в сети увеличилось на 2,5%. Цифра продолжает расти, что сигнализирует о важности работы «Русского Радио» с этим сегментом аудитории.

В рамках коллаборации с «Одноклассниками» «Русское Радио» стремилось привлечь в группу станции новых подписчиков, а также вовлечь существующих в активную коммуникацию. Второй задачей было создать позитивный фон для церемонии вручения премии телеканала RU.TV, а также привлечь зрителей как к прямой онлайн-трансляции, так и к будущему эфиру «Первого канала» в новогодние праздники.

Марафон с розыгрышем билетов и видеоподарки от популярных артистов

На первом этапе сотрудничества диджитал-команда провела марафон от ведущих утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио». У пользователей «Одноклассников» появилась возможность выиграть билеты на церемонию вручения премии «Золотой Граммофон». Для этого необходимо было отправить свою фотографию, сделанную утром, и дополнить снимок креативным описанием. В марафоне приняли участие около 3 тыс. участников, а победители получили по два билета на концерт.

Приоритетным кейсом, приуроченным к премии «Золотой Граммофон», стал запуск эксклюзивных видеоподарков с артистами — номинантами на премию в 2022 году. В их числе: Jony, Мот, Люся Чеботина, Artik & Asti, Стас Пьеха, Анна Семенович, Дмитрий Маликов и Митя Фомин. Для видеоподарков они отсняли ролики в едином фирменном стиле премии — это позволило выделить контент в ленте социальной сети.

Рамки для аватарок от «Золотого Граммофона» и онлайн-трансляции премии

Следующим этапом сотрудничества был запуск тематических рамок от премии, которые пользователи могли устанавливать на свои аватарки в «Одноклассниках». Такой инструмент «Русская Медиагруппа» использовала впервые. Рамками воспользовались более 60 тыс. пользователей.

Одной из главных составляющих совместного проекта с «Одноклассниками» стали две онлайн-трансляции Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в социальной сети. Один из прямых эфиров был запущен с главной сцены, в котором пользователи социальной сети наблюдали за премией от начала до конца. Вторая трансляция велась из-за кулис, где ведущие блогеры «Одноклассников» общались с артистами, проводили конкурсы среди подписчиков и разыгрывали призы от звёзд.

Артём Дубовик, директор департамента цифровых технологий «Русской Медиагруппы»: Мы уже давно пользуемся разными инструментами для продвижения проектов «Русской Медиагруппы» в «Одноклассниках», но впервые решили поработать комплексно. Результат нас приятно удивил, и мы однозначно будем повторять этот успешный кейс. Нам удалось не только повысить узнаваемость «Русского Радио», но и получить внушительный прирост качественной целевой аудитории в сообществах. И, конечно, очень приятно, что пользователи «Одноклассников» активно участвуют во всех наших марафонах, устанавливают рамки на аватарки и пользуются видеоподарками от артистов. Это мотивирует и вдохновляет всю команду на новые креативные идеи.

Основные кейсы параллельно сопровождались менее масштабными маркетинговыми активностями. Например, на музыкальной витрине в «Одноклассниках» диджитал-команда запустила два музыкальных сборника: «Золотая коллекция» и «Золотой Граммофон 2022».

Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента социальной сети «Одноклассники»: «Одноклассники» активно развивают возможности продвижения внутри социальной сети, запускают новые сервисы и функции, а также тестируют различные варианты комбинаций инструментов для успешного продвижения СМИ. Для каждого медиа мы находим свой подход и разрабатываем стратегию продвижения с учётом особенностей соцсети, чтобы добиться максимальных результатов. Спецпроект с «Русским Радио» стал ещё одним примером грамотного комплексного продвижения в «Одноклассниках».

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