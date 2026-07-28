ЦБ три года собирал доказательства по делу о манипулировании рынком через Telegram

Процесс сбора доказательств по делу о возможном манипулировании фондовым рынком через Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» занял почти три года. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

По его словам, специалисты Банка России сопоставляли публикации, комментарии и инвестиционные рекомендации в Telegram-каналах с фактическими действиями участников торгов. В ряде случаев было установлено, что авторы каналов совершали сделки с ценными бумагами до публикации соответствующих сообщений.

Как отметил Пронин, для подтверждения факта нарушения недостаточно описать общую схему действий — необходимо проанализировать каждую операцию и рассчитать полученный доход. В случае с каналом РДВ объем исследованных операций исчислялся десятками тысяч.

Банк России не раскрывает, какие именно ценные бумаги фигурировали в расследовании и какой доход получили участники схемы. При этом регулятор уточняет, что сумма превышала установленный Уголовным кодексом минимальный порог для привлечения к уголовной ответственности в 3,75 млн рублей. Несмотря на то что упомянутые Telegram-каналы продолжают работу, в настоящее время ЦБ не фиксирует прямых признаков манипулирования рынком.

В апреле ЦБ выявил факты манипулирования рынком на организованных торгах Мосбиржи при совершении операций с ценными бумагами ряда эмитентов. Тогда в пресс-службе регулятора сообщали, что сделки проводились через личные счета физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая управляла Telegram-каналами «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи».

В феврале Банк России предложил ввести реестр финблогеров и размещать рекламу банков только у них.