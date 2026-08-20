Только 17% крупных кино- и игровых студий используют ИИ в производстве

Только 17% крупных кино- и игровых студий используют искусственный интеллект непосредственно в производственных процессах, хотя среди отдельных специалистов уровень применения значительно выше. Такие данные приводит Animum Creativity Advanced School в исследовании, основанном на опросе и интервью со 100 профессионалами из международных компаний, включая ILM, DNEG, Sony, Netflix, Framestore, EA и Ubisoft.

Среди специалистов 63% уже используют ИИ в работе. Главным препятствием для его внедрения в студиях считают не технологические ограничения, а юридические и контрольные риски: 57% респондентов называют основным барьером вопросы интеллектуальной собственности и законодательства, 55% — отсутствие контроля над результатами. Только 10% считают главным препятствием ограничения самих технологий. 15% специалистов работают в студиях, где использование генеративного ИИ полностью запрещено.

Наиболее активно ИИ применяется не для создания готового визуального контента, а во вспомогательных задачах — автоматизации технических процессов, написании кода и скриптов. Среди инструментов лидируют ChatGPT, который используют 76% опрошенных, Gemini (61%) и Claude (35%). Для генерации изображений заметную роль играет ComfyUI, работающий локально и позволяющий лучше контролировать конфиденциальность проектов.

Однако специалисты ожидают существенного роста внедрения технологий в ближайшее время. 85% участников исследования считают, что к 2031 году ИИ будет интегрирован в производственные процессы высокобюджетных фильмов и видеоигр. Быстрее всего технологии распространяются в визуальных эффектах, тогда как анимация персонажей пока остается одной из наиболее сложных областей для внедрения.

Ранее сообщалось, что ByteDance, владеющая TikTok, заключила соглашение с Ассоциацией кинопроизводителей (Motion Picture Association, MPA) об усилении защиты авторских прав в своих инструментах для генерации видео и изображений с помощью ИИ.