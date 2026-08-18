ByteDance договорилась с Голливудом о защите авторских прав в ИИ-моделях

Компания ByteDance, владеющая TikTok, заключила соглашение с Ассоциацией кинопроизводителей (Motion Picture Association, MPA) об усилении защиты авторских прав в своих инструментах для генерации видео и изображений с помощью ИИ. Договоренность касается моделей Seedance и Seedream, пишет Reuters.

Соглашение стало результатом претензий Голливуда к работе ИИ-инструментов ByteDance. В феврале MPA направила компании требование прекратить возможные нарушения, выразив обеспокоенность тем, что модели способны создавать контент с использованием защищенных авторским правом персонажей и других объектов интеллектуальной собственности без разрешения правообладателей.

В частности, представители киноиндустрии опасались, что пользователи смогут генерировать изображения и видео с узнаваемыми героями фильмов и сериалов. Для медиакомпаний это становится все более актуальной проблемой по мере распространения генеративного ИИ.

Финансовые и технические условия нового соглашения стороны не раскрыли. ByteDance и MPA заявили, что продолжат совместную работу над механизмами защиты интеллектуальной собственности по мере развития технологий генерации контента.

Ранее стало известно, что Apple ведет переговоры с издателями о многолетних соглашениях, которые позволят использовать их материалы для улучшения ИИ-функций Siri. Компания обсуждает модель оплаты, при которой вознаграждение будет зависеть от того, насколько активно Siri использует контент конкретного издателя.