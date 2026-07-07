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07.07.2026 в 10:35

TikTok сократит модераторов контента

Соцсеть меняет структуру подразделений, усиливая роль технологий

TikTok проводит реорганизацию глобальных команд, отвечающих за безопасность платформы, что приведет к сокращению части сотрудников на нескольких рынках. Компания подтвердила изменения, но не раскрыла количество работников, попадающих под увольнение.

В рамках новой модели TikTok планирует централизовать часть функций в ключевых операционных центрах, чтобы повысить эффективность работы подразделений. Компания заявляет, что продолжит инвестировать в безопасность платформы и развитие технологических решений.

Реструктуризация проходит на фоне более широкой перестройки бизнеса TikTok. Ранее компания также сокращала сотрудников в Индонезии после интеграции Tokopedia, объясняя изменения необходимостью адаптации структуры к долгосрочной стратегии развития.

Ранее сообщалось, что Microsoft начала масштабную реорганизацию подразделения Xbox, которая предусматривает сокращение около сотрудников и продажу нескольких игровых студий.

Юлия Топольская
TikTok
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