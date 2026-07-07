Microsoft начала масштабную реорганизацию игрового подразделения Xbox

Microsoft начала масштабную реорганизацию подразделения Xbox, которая предусматривает сокращение около сотрудников и продажу нескольких игровых студий. Изменения затронут значительную часть команды Xbox и станут крупнейшей перестройкой игрового бизнеса компании за последние годы. Часть увольнений произойдет сразу, остальные — в течение года, пишет The Verge.

Реструктуризация проходит на фоне замедления роста игрового направления Microsoft. Несмотря на приобретение Activision Blizzard за $69 млрд в 2023 году, компания столкнулась со снижением продаж игровых консолей, неравномерным выпуском новых проектов и стагнацией роста подписочного сервиса Game Pass.

Новое руководство Xbox намерено оптимизировать расходы, перераспределить ресурсы в пользу наиболее перспективных франшиз и улучшить финансовые показатели бизнеса. Microsoft в целом одновременно сокращает 4 800 сотрудников по всей компании, из которых первые 1 600 приходятся на Xbox.

Microsoft также планирует продать студии Ninja Theory и Undead Labs, а Double Fine и Compulsion Games смогут вновь стать независимыми компаниями под управлением своих основателей. Кроме того, корпорация рассматривает различные варианты дальнейшего развития французской Arkane Studios, однако принятие решения может занять больше времени из-за особенностей местного трудового законодательства.

Реорганизация Xbox является частью более широкой стратегии Microsoft по оптимизации расходов на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект. При этом компания не намерена отказываться от уже анонсированных игровых проектов и продолжит развивать игровое направление, сосредоточив внимание на проектах с наиболее высоким коммерческим потенциалом.