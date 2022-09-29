Наталья Радько, «Ю»: красота женщины – в уникальном сценарии ее жизни

В этом году телеканалу «Ю» исполняется юбилей — 10 лет. За этот период российское телевидение претерпело глобальные изменения, однако трогательные истории простых людей по-прежнему интересуют большинство зрителей. Наталья Радько, генеральный директор «Ю», рассказала Sostav о новых проектах телеканала в новом сезоне, и какие истории хотят видеть на голубых экранах современные русские женщины.

Вам исполняется 10 лет, какие итоги хотели бы подвести?

Возраст 10 лет у психологов считается окончанием детства, когда приходит осознание собственного взросления, появляется больше самостоятельности и расширяется круг интересов. Но в первую очередь хочу сказать, что это были 10 лет очень интересной работы всей нашей команды.

За эти годы очень многое изменилось в жизни российских женщин. Вместе с ними мы прошли путь изменения их ценностей и потребностей. Мы вместе учились любить себя и свое тело, меняли наше отношение к семейной жизни и к воспитанию детей, осваивали новые технологии. Мы даже старались сидеть на карантине с пользой, и стали более осознанно относиться к собственной жизни.

За 10 лет в наших проектах мы показали какое-то невероятное количество историй из жизни женщин нашей страны. Думаю, очень важно, чтобы на телевидении существовал канал, который рассказывает не написанные сценаристами сюжеты, а правдивые истории реальных людей. Это помогает нам чувствовать уверенность в себе, помогает посмотреть на мир с другой точки зрения.

Какие проекты за эти годы запомнились вашим зрителям больше всего?

Могу сказать, что наибольшим успехом на канале «Ю» пользуется жанр реалити. Мы показываем проекты, в которых герои, попав в нетипичную для себя ситуацию, искренне и эмоционально ее проживают, несмотря на камеры. Нашим абсолютным хитом является реалити «Беременна в 16». Думаю, зрителей в нем больше всего привлекает то, что его главные герои — совсем еще юные родители, проживающие ситуацию, в которую чаще попадают все же люди постарше. Столкновение со взрослыми проблемами, непринятие ситуации родителями, вечная борьба «любовь vs быт» — все это про «Беременна в 16». Кстати, новый сезон проекта пройдет этой осенью. И впервые реалити можно будет посмотреть на больших экранах по всей стране в сети кинотеатров «Синема парк формула кино».

Вторым знаковым проектом является «Я стесняюсь своего тела» — масштабное и трогательное медицинское реалити-шоу, которое в прямом смысле слова меняет жизни. Эти люди до проекта не могли полноценно жить — не могли танцевать, выходить без платка на улицу, или вообще — ходить и говорить. По той или иной причине на протяжении многих лет они не получали нужной медицинской помощи. Благодаря проекту его герои обрели возможность начать жизнь заново.

Но есть и совершенно новые проекты, которые уже стали хитами. Например, это реалити «Чадо из ада» — здесь мы перевоспитываем избалованных подростков из очень богатых семей. Или же активно ожидаемое аудиторией реалити «Ждули» — про женщин, которые решились связать свою жизнь с заключенными. И многие другие — у нас порядка семи новых проектов каждый сезон.

Как изменились требования к лицам на ТВ по вашему мнению?

Если еще 10 лет назад достаточно было выделяться, брать яркостью и харизмой, хорошо поставленной речью, то сейчас я вижу рост тренда на экспертность. Череда событий вокруг нас поменяла и наши ценности. Стало важно, чтобы ведущий вызывал доверие, был профессионалом в своей области: на ТВ появились психологи, кулинары, нутрициологи, бизнес-коучи. Предпосылкой к этому в том числе является развитие соцсетей и диджитала в целом. И это еще один аргумент за то, что телевидение и интернет развиваются в тесной связке, а не в отрыве друг от друга.

Говоря о нашем канале, могу сказать, что у нас нет ведущих, которые были бы просто популярными блогерами. Это у нас не работает. А работает ценность информации, которую они доносят. У нас это эксперт по семейным отношениям и воспитанию детей Вика Дмитриева, диетолог, фитнес-мотиватор и основатель спортивного приложения Наталья Давыдова, многодетный папа и эксперт по перевоспитанию ленивых отцов Андрей Пифф, зоолог и ветеринар со стажем Кирилл Сачков — каждый из них хорош в своей области.

К десятилетию вы подготовили новый проект «10 лет для самых разных» — о девушках разных национальностей. Чем обусловлен выбор такой темы?

Последние несколько лет я много бываю в разных регионах нашей страны. В какие-то поездки мы ездим всей нашей огромной семьей, а в какие-то — с коллегами, чтобы проводить исследования наших зрительниц. И я думаю, самое интересное в этих путешествиях — разговоры с местными. О медведях, которые крадут еду, о пайетках на платьях, которые так важны казанским мамам в декрете, о жизни в городах с большой водой, где доплыть куда-то намного быстрее, чем доехать по суше. У каждой территории своя история. И своя красота.

В нашей имиджевой кампании мы рассказываем истории женщин из Карелии, Бурятии, Удмуртской Республики, Сахалина и других уголков нашей страны. И показываем, что красота женщины — в уникальном сценарии ее жизни и в ее истории. Эта тема близка и нашим зрительницам, и нашему бренду.

Какие еще проекты вы подготовили к новому сезону и будут ли изменения в сетке вещания?

В осеннем сезоне зрителей ждут новый турецкий сериал «Неверный» — о красивой любви и некрасивом предательстве. Покажем реалити «Будни роддома» — о женщинах в один из самых важных дней своей жизни, реалити «Непыльный вопрос» — о том, как разобраться не только с хламом в своей квартире, но и навести порядок в своей жизни, новый сезон «Беременна в 16», шоу-преображение «МечтаЮ» — про исполнение заветных желаний. Также сейчас мы готовим премьеру ток-шоу с героинями проекта «Беременна в 16» о том, как сложилась жизнь молодых мам спустя год-два после съемок проекта и появления малышей в их жизни.

Проект «Дом-2» по-прежнему остается в списке лидеров?

«Дом-2» до сих пор показывает хорошие цифры, но в данный момент мы решили глобально обновить его формат. Мы часто поднимаем в наших реалити вопросы о семейных ценностях, и мы не могли оставить в стороне эту тему и на «Доме-2». С 17 октября шоу будет выходить с новыми правилами: теперь участники будут приходить на проект не просто за отношениями, а за полноценной семьей и планировать беременность. Сейчас уже стартовал кастинг, ждем новых героев.

«Ю» всегда был социально ориентированным телеканалом, планируете ли вы пробовать новые форматы? Такие, как документальные фильмы?

В связи с ситуацией, которая сейчас сложилась на рынке закупок контента — время для экспериментов на телевидении идеальное. И мы, безусловно, тоже стали смотреть шире на нашу жанровую составляющую. Лично я люблю документальное кино. На телевидении подобный жанр традиционно не показывал высоких цифр, но я верю, что придет время, когда ситуация изменится. Способствовать этому могут и блогеры, чьи документальные проекты в интернете собирают большую аудиторию. Так почему бы не перенести подобный опыт на ТВ?

Расскажите о диджитал-направлении «Ю», как вы продвигаетесь в интернете?

В прошлом году в холдинге «Медиа 1» был создан новый самостоятельный актив под руководством Рубена Оганесяна — департамент цифровой трансформации, который управляет брендом «Ю» в диджитале. За это время присутствие «Ю» на всех площадках кратно выросло: наши реалити на YouTube набирают миллионы просмотров, а TikTok «Ю» на сегодняшний день насчитывает более 950 тысяч подписчиков.

После блокировки популярных в россии соцсетей какие альтернативные платформы вы для себя выбрали?

В первую очередь диджитал-команда сконцентрировались на уже имеющихся ресурсах — сайт «Ю» летом поставил рекорд по просмотрам видео, а YouTube-канал продолжает развиваться и приносит прибыль даже в нынешних условиях. Из новых площадок можно выделить Telegram и « Дзен », где ребята активно ищут точки роста.

Также департамент цифровой трансформации разрабатывает собственные крупные проекты, которые планируют запустить в ближайшее время.

В холдинге много активов — телевидение, радио, наружка. Есть ли у вас примеры совместных проектов?

Вместе с нашей командой мы каждый раз стараемся придумать что-то новое: не только интересно и продуктивно интегрировать бренд на ТВ, но и создавать инфоповоды и события, в рамках которых телеканал сам может мимикрировать под бренд. К тому же, в рамках возможностей нашей группы компаний «Медиа 1» (входят «Ю», « МУЗ-ТВ », диджитал направление, Gallery , «Выбери Радио») — мы предлагаем нашим партнерам пакеты 360 градусов, которые кроме ожидаемого тв-объема, включают в себя еще и поверхности наружной рекламы, в том числе диджитальные, а также радиокомпании (более 119 радиостанций, 19 городов вещания, более 8,2 млн слушателей)

Этой осенью вместе с нашим партнером Sintec Group в качестве спец проекта мы запускаем новое шоу про уборку «Непыльный вопрос». В каждом выпуске шоу ведущая будет помогать героям разобраться с бардаком и его причинами, а также наладить семейную жизнь.

Из последних кейсов еще недавно вместе с маркой «Магуро» мы создали «полезную» рекламу. Было запущено новое межпрограммное кроссмедийное шоу, которое вошло в эфирную сетку и программу передач. Главной особенностью проекта стала инверсия его исполнения: не внедрение коммерческого бренда в канал, а погружение самого канала в бренд.

Коллаб с Kion для нас пример успешного кейса, как можно ярко продвинуть продукт, объединив ресурсы онлайн-кинотеатра и классического ТВ. Вместе нам удалось создать собственный инфоповод — «День Нереалити». Такие РК очень гибкие по своей структуре: вместе с партнерами мы можем обыгрывать на наших ТВ и диджитал платформах любые праздники и события.