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Телеканал «Солнце» дополнил детский контент фильмами для родителей

Возраст 60% зрителей внутри баинговой аудитории телеканала — 25-45 лет

29.05.2023

Телеканал «Солнце» ушёл от исключительно детского контента. По словам генерального продюсера канала, директора по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации «МЕДИА1» Рубена Оганесяна, целевой аудиторией «Солнца» становится молодая семья. Возраст 60% зрителей внутри баинговой аудитории телеканала «Солнце», по данным «Медиаскопа», в январе-мае 2023 года составил 25−45 лет.

По данным внутреннего исследования телеканала, чаще всего его смотрят вместе с детьми. Реже в опросе зрителей «Солнца» встречались ответы «смотрим без родителей» и «смотрим без детей».

До 14:00 часов на канале показывается преимущественно детский контент, после 21.00 «Солнце» предлагает программы, сериалы и фильмы для родителей, сказал Оганесян.

На канале прошло уже несколько премьер. Вышел сериал «Манюня», премьерный показ которого прошел с долей, почти в два раза превышающей долю канала. Другой проект, «Академия сверхъестественного», превысил среднюю долю телеканала более чем в 1,5 раза. Оганесян проанонсировал, что со 2 июня на канале состоится премьера анимационного сериала «Тара Дункан», который будет показан впервые на российском телевидении.

Вещание телеканала «Солнце» началось 14 декабря 2022 года. По данным «Медиаскопа», доля «Солнца держится на уровне 1,6, (Россия 100+, все 10−45), а накопленный охват составляет 43,6 млн человек (Россия 100+, все 4+).

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