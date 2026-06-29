«Свинка Пеппа» оказалась в центре этического скандала

Сериал «Свинка Пеппа» оказался в центре нового скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта. Так, стало известно, что компания Hasbro, купившая этот бренд в 2019 году, ввела новые условия контракта, согласно которым юные актеры озвучки должны передать права на использование своих голосов для обучения искусственного интеллекта, сообщает Deadline.

По данным индустриальных источников, подобные условия могут позволить создавать цифровые копии детских голосов и использовать их в коммерческих проектах. Это вызвало обеспокоенность профессиональных ассоциаций, которые считают, что несовершеннолетние не могут в полной мере осознавать последствия подобных соглашений.

Критики также отмечают, что подобные практики становятся все более распространенными в кино и анимации на фоне развития генеративного ИИ. Однако именно в детском контенте они вызывают наиболее острую реакцию из-за вопросов этики и защиты прав детей.

Ассоциации представителей индустрии предупреждают, что такие контракты могут стать стандартом, фактически закрепляя право компаний на использование голосов детей для обучения алгоритмов без последующего контроля со стороны исполнителей.

В Hasbro заявили, что защита детей-актеров остается приоритетом компании, а все решения, связанные с ИИ, будут приниматься «ответственно и прозрачно» по мере формирования отраслевых стандартов.

В прошлом году «Свинка Пеппа» заколлабилась с производителем тестов на беременность. Clearblue показал, что у мультипликационного семейства скоро будет пополнение.