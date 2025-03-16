«Свинка Пеппа» заколлабилась с производителем тестов на беременность

В официальном аккаунте «Свинки Пеппы» появилась интеграция с производителем тестов на беременность Clearblue. С помощью нее популярная анимационная семья объявила о грядущем радостном событии.

О своей беременности третьим поросенком мама Свинка сообщила на утреннем шоу Good Morning Britain. После этого авторы популярного мультсериала в официальном аккаунте опубликовали пост о том, как мама Свинка и папа Свин отдыхали на курорте без детей, после чего и появилось сообщение о третьей беременности. Уже известно, что пополнение произойдет в июне 2025 года.

Мультсериал «Свинка Пеппа» впервые вышел на экраны в мае 2004 года. В шоу рассказывается о жизни Свинки Пеппы, ее младшем брате Джордже и маме Свинки и отце Свине. Спустя 21 год авторы сериала решили, что пришел подходящий момент привнести в семью героев «совершенно новую динамику».