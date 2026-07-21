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21.07.2026 в 06:10

Суд в США приостановил сделку Paramount и Warner Bros.

Рассмотрение слияния отложено после иска 12 штатов,

Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery стоимостью $81 млрд. Соответствующий судебный запрет вынесен с целью удовлетворения ходатайство 12 американских штатов, добивающихся блокировки объединения. Сделка будет заморожена как минимум на две недели.

Иск против слияния был подан генеральными прокурорами 12 штатов во главе с Калифорнией. По их мнению, объединение двух крупнейших медиакомпаний приведет к сокращению конкуренции на рынке развлечений, уменьшению выбора для зрителей и усилению рыночной концентрации в киноиндустрии и сегменте кабельного телевидения.

В случае завершения сделки под управлением одной компании окажутся киностудии и популярные франшизы Paramount и Warner, стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max, а также телеканалы CBS и CNN. В Paramount, в свою очередь, заявляют, что сделка соответствует законодательству и позволит эффективнее конкурировать с крупнейшими мировыми игроками индустрии. Компания также напоминает, что ранее получила необходимые регуляторные согласования.

Временный судебный запрет действует не менее 14 дней и может быть продлен до 28 дней. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о введении предварительного запрета на завершение сделки, назначено на 3 августа.

Warner Bros Paramount
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