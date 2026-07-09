Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.07.2026 в 08:00

США могут заблокировать сделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Антимонопольные органы обеспокоены, что слияние приведет к снижению конкуренции на медиарынке

Власти нескольких американских штатов готовятся подать иск с требованием заблокировать сделку по приобретению Warner Bros. Discovery компанией Paramount стоимостью около $110 млрд. Сделка может нанести ущерб конкуренции и быть заблокирована уже на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Расследование координирует генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, который оценивает, может ли объединение двух крупнейших голливудских студий нарушить антимонопольное законодательство США и негативно сказаться на конкуренции.

Сделка уже вызвала сопротивление со стороны представителей киноиндустрии. Актеры, сценаристы и владельцы кинотеатров опасаются, что объединение Paramount Pictures и Warner Bros. приведет к сокращению рабочих мест, уменьшению числа выпускаемых фильмов и ограничению выбора для зрителей.

В Paramount, напротив, считают, что объединенная компания сможет эффективнее конкурировать за аудиторию, инвестиции и творческие кадры. Руководство также заявляет о намерении выпускать до 30 фильмов ежегодно.

Возможное судебное разбирательство способно существенно увеличить стоимость сделки. В случае задержки ее закрытия Paramount придется выплачивать акционерам Warner Bros. Discovery дополнительную компенсацию в размере 25 центов на акцию за каждый квартал просрочки, что эквивалентно примерно $650 млн. Кроме того, перенос сроков не позволит компании своевременно реализовать программу сокращения расходов, оцениваемую примерно в $6 млрд.

Эксперты отмечают, что судебные иски против крупных слияний не всегда приводят к их отмене, однако могут отсрочить завершение сделок на несколько месяцев. Если суд примет обеспечительные меры, компаниям, вероятно, придется продолжить работу независимо друг от друга до окончания разбирательства, что усложнит интеграцию бизнеса и достижение запланированного экономического эффекта.

Ранее Минюст США сделку одобрил. Министерство не выявило существенных антимонопольных рисков.

США
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.