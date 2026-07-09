США могут заблокировать сделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Власти нескольких американских штатов готовятся подать иск с требованием заблокировать сделку по приобретению Warner Bros. Discovery компанией Paramount стоимостью около $110 млрд. Сделка может нанести ущерб конкуренции и быть заблокирована уже на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Расследование координирует генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, который оценивает, может ли объединение двух крупнейших голливудских студий нарушить антимонопольное законодательство США и негативно сказаться на конкуренции.

Сделка уже вызвала сопротивление со стороны представителей киноиндустрии. Актеры, сценаристы и владельцы кинотеатров опасаются, что объединение Paramount Pictures и Warner Bros. приведет к сокращению рабочих мест, уменьшению числа выпускаемых фильмов и ограничению выбора для зрителей.

В Paramount, напротив, считают, что объединенная компания сможет эффективнее конкурировать за аудиторию, инвестиции и творческие кадры. Руководство также заявляет о намерении выпускать до 30 фильмов ежегодно.

Возможное судебное разбирательство способно существенно увеличить стоимость сделки. В случае задержки ее закрытия Paramount придется выплачивать акционерам Warner Bros. Discovery дополнительную компенсацию в размере 25 центов на акцию за каждый квартал просрочки, что эквивалентно примерно $650 млн. Кроме того, перенос сроков не позволит компании своевременно реализовать программу сокращения расходов, оцениваемую примерно в $6 млрд.

Эксперты отмечают, что судебные иски против крупных слияний не всегда приводят к их отмене, однако могут отсрочить завершение сделок на несколько месяцев. Если суд примет обеспечительные меры, компаниям, вероятно, придется продолжить работу независимо друг от друга до окончания разбирательства, что усложнит интеграцию бизнеса и достижение запланированного экономического эффекта.

Ранее Минюст США сделку одобрил. Министерство не выявило существенных антимонопольных рисков.