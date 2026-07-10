Суд отказался пересматривать спор Ozon о доменах «озон.рф» и «озончик.рф»

Суд по интеллектуальным правам отказался пересматривать дело по иску Ozon к владельцу доменных имен «озон.рф», «озончик.рф», «озоны.рф» и «озо.рф». Ранее маркетплейс добился признания регистрации этих адресов нарушением исключительных прав на общеизвестный товарный знак Ozon.

Спор возник после того, как ООО «Интернет Решения» (Ozon) заявило, что использование доменов, содержащих обозначения «озон», «озончик», «озоны» и «озо», может вводить пользователей в заблуждение и нарушает права компании на ее товарные знаки. Ozon потребовал взыскать с владельца доменов 350 тыс. руб. компенсации, запретить использование спорных обозначений и передать компании права администрирования доменов.

В 2025 году арбитражные суды трех инстанций поддержали требования маркетплейса. С ответчика взыскали 350 тыс. руб., обязали передать Ozon права на спорные доменные имена и запретили их дальнейшее использование. Верховный суд также отказался пересматривать дело.

После этого владелец доменов попытался добиться пересмотра спора по новым обстоятельствам, сославшись на определение Конституционного суда РФ. Однако Суд по интеллектуальным правам указал, что такое определение не является основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов, и оставил заявление без удовлетворения.

Ранее Суд по интеллектуальным правам удовлетворил два иска ООО «Владимирский Стандарт» к Роспатенту и признал недействительными решения ведомства об аннулировании правовой охраны товарных знаков «Владушка».